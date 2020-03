Belgische dameswielerploeg reageert op controverse: “Ze heeft depressie verzonnen als excuus voor dopinggebruik” MDRW/TLB/FHN

10 maart 2020

11u09

Bron: Facebook 0 Wielrennen Dameswielerploeg Doltcini-Van Eyck Sport heeft op sociale media teruggeslagen naar wielrenster Marion Sicot. De Française claimde doping te hebben gebruikt onder druk van de Belgische ploegmanager Marc Bracke. Ook de expliciete vraag naar ondergoedfoto’s deed stof opwaaien.

Vorige week startte de Internationale Wielerunie (UCI) een formeel onderzoek op naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij de dameswielerploeg van Doltcini-Van Eyck Sport. Eén van de personen waarop het onderzoek zich focust, is volgens de Franse krant Le Monde Marc Bracke. Onze landgenoot vroeg ondergoed - en bikinifoto’s aan Sicot om haar gewicht te controleren.

“Hij heeft inderdaad foute foto’s gevraagd. Dat ontkennen we niet. En dat gebeurde vroeger wel vaker. Ook bij veel andere wielerploegen - al komen ze daar natuurlijk niet voor uit. Het is wel veel minder gebeurd dan Marion nu beweert. Ze heeft er bovendien nooit over geklaagd en bracht het ook nooit ter sprake bij haar collega’s. Als ze dat gemeld had, zouden we meteen actie ondernomen hebben”, communiceerde de wielerploeg.

Een maand geleden bevestigde de Amerikaanse wielrenster Sara Youmans het verhaal van de Française. Daardoor kwam het ook tot een officieel onderzoek van de UCI.

De 31-jarige Sicot legde haar positieve test af op 27 juni 2019 na het Frans kampioenschap tijdrijden, waarin ze als tiende eindigde. “Ik zat op dat moment zo diep dat ik besloten heb om het risico te nemen”, verklaarde Sicot zondag. “Eind mei bestelde ik tien flesjes epo op internet. Ik wilde mijn sportdirecteur Marc Bracke een prestatie tonen, waardoor hij mij als evenwaardig aanschouwde als de andere meisjes en waardoor ik in het team kon blijven. Ik hoopte zo ook dat hij mij zou gerust laten.”

Chantage à embauche, photos dénudées... La cycliste Marion Sicot nous raconte le harcèlement de son entraîneur qui l'a poussé à se doper pour pouvoir être à la hauteur.

Retrouvez l'intégralité de cet entretien exclusif sur Francetvsport avant le sujet dans #Stade2 dimanche.

🔽🔽 pic.twitter.com/H6TYiSnhW8 France tv sport(@ francetvsport) link

Grove leugens aldus de dameswielerploeg. “We begrijpen dat Marion momenteel door een moeilijke periode in haar leven gaat. Maar dat keurt haar dopinggebruik niet goed. Ze wist de gevolgen en toch deed ze het. Zij alleen is verantwoordelijk voor haar acties. Marion beweert al maanden dat ze onschuldig is. Maar nu bekent ze plots dat ze alsnog doping heeft gebruikt. Haar onschuld was dus één grote leugen. En daarna loog ze nóg eens: haar ploegleider is de verantwoordelijke.”

Volgens Doltcini-Van Eyck zonderde de Française zich meestal af van de groep. Verder beweren ze dat de bewuste foto’s meteen verwijderd werden en dat die vraag niet meer kwam eens ze op gewicht was. Sicot hield naar eigen zeggen een depressie over aan het gedrag van Bracke. “Niemand heeft daar ook maar iets van gemerkt. Ze heeft haar depressie waarschijnlijk verzonnen als excuus voor haar dopingzonde”, stelt Doltcini-Van Eyck op Facebook.