Belgisch wielerseizoen hervat vandaag met Dwars door Hageland, maar organisatie roept op: “Blijf thuis en kijk op tv” Bart Audoore

15 augustus 2020

07u30 0 Wielrennen Vanaf zaterdag wordt er opnieuw in België gekoerst. Dwars door het Hageland is de eerste ‘serieuze’ wedstrijd sinds de hervatting. Corona is uiteraard alomtegenwoordig.

In de huidige omstandigheden een koers organiseren is geen evidentie. Vraag maar aan Nick Nuyens en zijn team. Ze hebben alles gedaan wat mogelijk is om de wedstrijd ‘coronaveilig’ te maken. Alle renners zijn in aanloop naar de wedstrijd twee keer getest, er is geen publiek toegelaten aan de start en aankomst, de slothelling op de Citadel van Diest wordt afgesloten, er zijn geen vips, mondmaskers zijn verplicht, ook in de volgwagens, er zijn extra ‘coronastewards’, er is handgel voorzien in de gemeenschappelijke zones, de bevoorradingszone is publieksvrij, op de drukke punten zal extra politie aanwezig zijn… “We vragen de mensen om de koers zoveel mogelijk op tv te volgen”, zegt Nuyens. “En wie toch komt kijken, vragen we om een mondmasker op te zetten.”

Met vier WorldTourteams aan de start — Deceuninck-Quick.Step, Jumbo-Visma, Trek-Segafredo en Sunweb — oogt het deelnemersveld aardig. Een paar verwachte namen: wereldkampioen Mads Pedersen, Zdenek Stybar, Mike Teunissen, Tim Merlier. “We zijn heel tevreden, maar aanvankelijk hadden we nog meer grote ploegen op onze lijst”, zegt Nuyens. “Maar na de 83ste herschikking van de kalender bleek dat de Ronde van Wallonië in hetzelfde weekend (zondag, red.) start. Onder meer Lotto-Soudal, AG2R en CCC moesten daardoor spijtig genoeg afzeggen.”

Gisteren haakten ook twee kleinere ploegen af, een gevolg van de coronapandemie. De Amerikaanse Rallyploeg geraakt hier niet en de Britse opleidingsploeg van Canyon kreeg een negatief reisadvies voor België. Nuyens: “Het zijn aparte omstandigheden, maar wij geloven in een mooie koers.”

Het parcours werd licht gewijzigd in vergelijking met vorig jaar: zo werd het Grasbos, beter bekend als de Poggio van Diest, geschrapt wegens wegenwerken. De wedstrijd is 187 kilometer lang — de start is in Aarschot, de finish in Diest — en telt 15 onverharde sectoren, goed voor een totaal van 41,6 kilometer.

Dwars door het Hageland maakt deel uit van de Bingoal Cycling Cup, maar omdat te veel manches werden geschrapt als gevolg van de coronacrisis is daar dit jaar geen klassement aan verbonden. “Zaterdag is wel een geldprijs van 2.500 euro voorzien voor de Gouden Kilometer”, zegt Nuyens. “De winnaar kan het bedrag aan een goed doel naar keuze schenken. Liefst in de zorgsector.” (BA)