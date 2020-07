Belgisch kampioen Tim Merlier rijdt eerste koers sinds 3 maart: “Ik heb hier heel hard naar uitgekeken” JSU/XC

04 juli 2020

13u30 1 Wielrennen Eindelijk weer koers. Tim Merlier hervat vandaag het wielerseizoen in een oefenwedstrijd in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem. Organisator van de koers is de Eindelijk weer koers. Tim Merlier hervat vandaag het wielerseizoen in een oefenwedstrijd in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem. Organisator van de koers is de moeder van de Belgische kampioen . “Iedereen verwacht dat ik ga winnen, maar zo makkelijk is het niet.”



Tim Merlier staat voor het eerst sinds 3 maart (Le Samyn) aan de start van een koers. “Ik heb hier heel hard naar uitgekeken", klinkt het bij de Belgische kampioen. “Het werd tijd dat we nog eens de adrenaline van de koers kunnen voelen. Of ik ambitie heb? Ja, zeker. Iedereen verwacht dat ik ga winnen, maar zo makkelijk is het niet. Ik ga me gewoon amuseren. We zien wel waar we stranden.”

Merlier heeft door de coronacrisis zijn Belgische driekleur niet vaak kunnen tonen. “Dat is jammer. Hopelijk word ik opnieuw Belgisch kampioen, maar dat wordt moeilijk. In het verleden is het nog niet vaak gebeurd dat iemand twee keer na elkaar het BK won.”

Naast Merlier staan ook onder anderen Sep Vanmarcke, Jonas Rickaert en Otto Vergaerde aan de start van de oefenwedstrijd in Wortegem-Petegem. Merlier neemt morgen eveneens deel aan de GP Vermarc. Nadien volgen de Ronde van Bulgarije, de Ronde van Tsjechië, Dwars door het Hageland, de TRW en de Brussels Cycling Classic.

