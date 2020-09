Belgisch kampioen Merlier schiet raak in Tirreno-Adriatico Redactie

12 september 2020

16u02 12 Wielrennen Tim Merlier heeft de zesde rit in Tirreno-Adriatico gewonnen. De Belgische kampioen van Alpecin-Fenix was de snelste in een massasprint. Pascal Ackermann moest vrede nemen met de tweede plaats, Magnus Cort eindigde als derde. Simon Yates (Mitchelton-Scott) blijft leider.

🇧🇪 Tim Merlier wins in the 🇮🇹 Tirreno-Adriatico! Beats Pascal Ackermann and Fernando Gaviria in the sprint. His first win in the WorldTour. Congrats @MerlierTim pic.twitter.com/Y1u7xANkzw Cyclocross24.com(@ cyclocross24) link

Na drie ritten voor de klassementsmannen was het in de Tirreno weer de beurt aan de sprinters. De zesde rit bracht de renners van Castelfidardo naar Senigallia, goed voor een tocht van 171 kilometer. De finale was biljartvlak, en dus was het uitkijken naar een nieuwe krachtmeting tussen de snelle mannen.

Vrijwel onmiddellijk na de start muisden Axel Domont, Simon Pellaud, Josip Rumac, Carl Fredrik Hagen, Veljko Stojnic en Fabio Mazzucco er vanonder. Voor Mazzucco ging het in de eerste wedstrijdhelft, die liep over geaccidenteerde wegen, plots veel te snel. Hij zette zich recht en zocht opnieuw het peloton op waarin de mannen van Mitchelton-Scott, met leider Simon Yates in hun rangen, het tempo bepaalden. Zij zorgden ervoor dat de vijf vroege vluchters nooit meer dan 3 minuten voor de grote groep konden uitrijden.

Op de top van de Ostra, de enige helling van de dag die meetelde voor het bergklassement, kwam Carl Fredrik Hagen als eerste boven. Geen van de vluchters vormde echter een bedreiging voor de groene trui van de leider in het bergklassement, de Spanjaard Hector Carretero.

Merlier oppermachtig

Ondertussen hadden de mannen van Mitchelton-Scott versterking gekregen van enkele pionnen van UAE Team Emirates en BORA-hansgrohe die aanstuurden op een massasprint. Op 30 kilometer van de eindmeet hield Simon Pellaud het voor bekeken en liet hij zich inlopen door het jagende peloton. De vier overgebleven vluchters bleven hun huid duur verkopen en hielden de vaart er stevig in. Axel Domont en Carl Fredrik Hagen spartelden nog even tegen maar met nog 13 kilometer voor de boeg smolt alles toch weer netjes samen.

In de sprint zat Tim Merlier lang ingesloten, maar de Belgische kampioen kwam er machtig uit en won de etappe. De spurter van Alpecin-Fenix was duidelijk sneller dan Pascal Ackermann en Magnus Cort. Simon Yates - die gisteren de macht greep in de koninginnenrit - blijft leider.

Zeer overtuigende zege @MerlierTim in de Tirreno pic.twitter.com/OrhSUhyhPW José Been(@ TourDeJose) link

Eerste WorldTour-zege

Voor Tim Merlier is het de eerste zege in de WorldTour. Twee weken geleden was hij nog de beste in de Brussels Cycling Classic. Eerder won de West-Vlaming al het Belgisch kampioenschap, de Elfstedenronde en ritten in de Ronde van Denemarken en de Ronde van Antalya.

Merlier reageerde bij Sporza tevreden op zijn eerste WorldTour-overwinning. “De laatste dagen heb ik echt afgezien in de bergen, het was niet makkelijk. Maar vandaag was de laatste kans op de zege en ik ben blij dat ik ook kon winnen. Volgens de ploegleider moest ik van ver aangaan vandaag, wat ik ook deed. Het team gaf me een perfecte lead-out, ik kon me uit de wind zetten en kon het uiteindelijk afmaken.”