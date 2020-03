Belgisch feestje in Parijs-Nice: sterke Benoot slaat toe in voorlaatste etappe na solo in slotfase Redactie

13 maart 2020

16u27 20 Wielrennen Tiesj Benoot heeft de zesde en voorlaatste etappe van Parijs-Nice gewonnen. De 26-jarige Belg van Team Sunweb soleerde naar de zege in Apt en schuift op naar de tweede plek in het klassement. Maximilian Schachmann, die in de slotkilometers ten val kwam, begint morgen met een voorsprong van 18 seconden als leider aan de slotrit.

Het is voor Benoot zijn derde profzege na eerder de Strade Bianche (2018) en vorig jaar de eerste etappe in de Ronde van Denemarken. Onze landgenoot was vorige zondag in de openingsetappe van Parijs-Nice ook al sterk op dreef met een derde plaats.

De organisatie van de Franse rittenkoers bevestigde vanmorgen dat de slotrit in Nice zondag niet zal doorgaan. Bahrain-McLaren en kopman Dylan Teuns stapten eerder vandaag uit de wedstrijd. Morgen eindigt de Koers naar de Zon zo met een rit van 166,5 kilometer tussen Nice en de aankomst bergop in Valdeblore La Colmiane.