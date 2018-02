België boven in Spanje: Tim Wellens blijft overeind in tijdrit en is eindwinnaar van Ruta del Sol MH

18 februari 2018

15u41 319 Wielrennen Tim Wellens heeft het geflikt. Onze landgenoot hield stand in de slottijdrit van de Ruta del Sol en pronkt als winnaar van het eindklassement. De dagzege was voor thuisrijder David de la Cruz.

Bij aanvang van de tijdrit over 14,2 kilometer met start en aankomst in Barbate had Wellens in de stand een voorsprong van zeven seconden op de Spanjaard Mikel Landa. De Nederlander Wout Poels volgde op elf seconden, de Deen Jakob Fuglsang op veertien seconden. In de eindstand houdt Wellens nog acht seconden over op Poels. De Spanjaard Marc Soler vervolledigt het podium op 27 seconden.

Sleutelpunt in het parcours van de tijdrit was de onverharde strook van 5,5 kilometer in de eerste helft. Een terrein waarvan Tim Wellens vooraf had gezegd dat het hem moest liggen. De La Cruz zette vroeg op de dag met 17:11 een stevige richttijd neer voor de klassementsrenners. Wellens vond duidelijk zijn draai op de grindweg: hij kwam met een vierde tijd door aan het tussenpunt na 7,8 km en hield daarmee zijn belangrijkste concurrenten achter zich. Aan de streep was er licht verval bij Wellens en klokte hij de achtste tijd op 14 seconden van De La Cruz, maar dat volstond voor eindwinst.

Wellens, zaterdag winnaar van de vierde etappe, volgt op de erelijst de Spanjaard Alejandro Valverde op. Hij is de eerste Belgische eindwinnaar sinds Edwig Van Hooydonck. Eerder dit seizoen won Wellens de Trofeo Serra de Tramuntana, de tweede van vier eendagswedstrijden die samen de Challenge Mallorca vormen.

Grande Capitano!💪🏼 Big congrats my friend @Tim_Wellens @Lotto_Soudal @VCANDALUCIA 👏🏼 pic.twitter.com/Ma4U63S2Mb Tomasz Marczyński(@ TMarczynski) link

Wellens: "Mocht ik een tijdritparcours zelf maken, dan kwam dit aardig in de buurt"

Er is er eentje in vorm en dat mogen we gerust een understatement noemen. Tim Wellens heeft na de Ronde van Guangxi vorig jaar opnieuw een rittenkoers op zijn naam geschreven. Onze landgenoot hield stand in de afsluitende tijdrit van de Ruta del Sol en won het algemene klassement voor Wout Poels en Marc Soler. "Had ik zelf een tijdritparcours mogen uittekenen dan kwam dit bijna zeker uit de bus. Het liep goed omhoog op die grindwegen en dat speelde zeker in mijn voordeel. Ik was niet op de hoogte van de tussentijden, ik wou deze tijdrit gewoon zo snel mogelijk afwerken en dan wist ik dat ik zonder grote problemen in de buurt van de eindzege zou komen."

"Of deze overwinning me verrast? Ik voelde wel dat ik goede benen had. Maar dat ik het hier haal van Poels en Landa, dat is toch wel een kleine verrassing. Een goeie prestatie in de voorbereidingswedstrijden geeft altijd vertrouwen. Ik kijk dus uit naar volgende week en de Omloop. Het zou dom zijn om met deze benen niet eens te proberen. Verder hoop ik met dezelfde vorm te starten aan Parijs-Nice. Dat is samen met de Omloop mijn eerste grote doel van het seizoen."

#64RdS Top ten de la Clasificación General de la Vuelta Ciclista Andalucía 2018, tras la Etapa Contrareloj celebrada hoy en Barbate pic.twitter.com/Y8n0aLUM7l Vuelta a Andalucía(@ VCANDALUCIA) link

#64RdS El líder de la #VueltaAndalucía Tim Wellness @Lotto_Soudal en marcha!! 🙌💨 pic.twitter.com/mhUnnYQU3J Vuelta a Andalucía(@ VCANDALUCIA) link

David de la Cruz (Team Sky) wins Stage 5 of the Ruta del Sol and Tim Wellens (Lotto-Soudal) wins the race overall. Top-10 in today's TT pic.twitter.com/xrAWlTOV2U the Inner Ring(@ inrng) link