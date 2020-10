België boven bij de vrouwen: Jolien D’Hoore klopt na sterke sprint Lotte Kopecky in Wevelgem DMM

11 oktober 2020

17u55 2 Wielrennen België boven bij de vrouwen in Gent-Wevelgem. Jolien D’Hoore pakte na een groepssprint de zege op de Vanackerestraat voor Lotte Kopecky en Lisa Brennauer.

De zege van D’Hoore kwam er na een sprint met een kopgroep van elf. Net als bij de mannen was dat na een geanimeerde finale. Met nog drie kilometer te gaan demarreerde Ellen van Dijk. Ze werd weer bijgehaald door Amy Pieters van Boels-Dolmans, waarop haar ploeggenote Elisa Longo-Borghini van Trek-Segafredo het probeerde.

Van bij de start lag het tempo meteen zeer hoog met slag om slinger pogingen om een vlucht op te zetten. Die nervositeit zorgde voor enkele valpartijen in de beginkilometers van de wedstrijd. Het bleef onrustig, maar toch trok een voltallig peloton naar de beklimming van de Kemmelberg. In de afzink van die bult sloeg Liane Lippert tegen de vlakte en hield zo onder andere Lotte Kopecky even op. De Belgische kampioene bevond zich in een tweede groepje, maar op 32 kilometer van de finish smolten de eerste twee groepjes samen en vormde zich hierdoor een kopgroep met elf rensters.

Daar maakte Jolien D’hoore deel van uit naast Lotte Kopecky, Lisa Brennauer, Sarah Roy, Elizabeth Deignan, Elisa Longo Borghini, Ellen van Dijk, Amy Pieters, Demi Vollering, Marta Cavalli en Lauren Stephens. Al snel werd duidelijk dat de laureate uit dit gezelschap zou komen, gezien achter deze kopgroep de cohesie helemaal wegviel. Wanneer ook voorin meer naar elkaar gekeken werd dan vol voor de zege te gaan, sloop het peloton alsmaar dichter. Met nog vier kilometer voor de boeg versnelde Ellen van Dijk. De Nederlandse werd echter snel geremonteerd. Het sein dan voor Amy Pieters om het van kop af te proberen. Ook dit lukte niet en in de sprint met elf haalde Jolien D’hoore het van Lotte Kopecky.

Jolien D’hoore volgt zo de Nederlandse Kirsten Wild op als eindlaureate van Gent-Wevelgem. Laatstgenoemde testte in aanleiding naar deze wedstrijd positief op corona en kon dus niet starten. D’Hoore werd in het verleden twee keer tweede in Wevelgem. Nu schiet ze voor het eerst de hoofdvogel af.

