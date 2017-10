Belgian Cycling kaapt nieuwe technisch directeur weg uit Groot-Brittannië DMM

11u51 0 Belgium Cycling Frederik Broché. Wielrennen Frederik Broché gaat op 1 december 2017 aan de slag als technisch directeur bij Belgian Cycling. De 38-jarige Broché komt over van British Cycling, waar hij werkte als Performance Pathway Coach Coordinator.

Frederik Broché heeft een carrière van ruim 15 jaar in de topsport achter de rug. Hij trad in 2002 in dienst bij Wielerbond Vlaanderen, en bekleedde bij die federatie achtereenvolgens de functies van coördinator recreatiesport, trainer aan de Topsportschool, topsportcoördinator en directeur sportkaderopleiding wielrennen.

Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, is alvast verheugd met het aantrekken van Frederik Broché. "Zijn komst kadert in de verjonging van de technische staf. Wij zijn blij dat we een jong en talentvol element kunnen toevoegen aan onze kern van medewerkers."

Frederik Broché werkt vanaf 1 december als collega van onder meer Jos Smets. Die blijft zijn taak als algemeen directeur van Belgian Cycling vervullen, maar staat een deel van zijn takenpakket af aan Broché.