Belgen zien vandaag mogelijkheden op kasseitjes van Spaanse Muur: "Aankomen op zo'n 'knikske', dat moet wel lukken" Dries Mombert in Andalusië

17 februari 2018

10u33

Bron: Eigen berichtgeving 2 Wielrennen De Ruta del Sol loopt stilaan op zijn einde. Vandaag is de Spaanse karavaan al aan de voorlaatste rit toe, met start op het schitterende Plaza de España in Sevilla. Aankomen doen de renners met een stevig knikje op Alcalá de los Gazules. Spek naar de bek van de Belgen.

Een laatste twee kilometer aan zeven procent met venijnige pieken tot wel 20 procent. En kasseien. Het zou zomaar een flink uit de kluiten gewassen versie van de Muur van Geraardsbergen kunnen zijn in de Ruta del Solen laat die nu net in het parcours van de Omloop liggen volgende week. Het ideale moment voor de aanwezige Belgen om de benen eens te testen. Belgisch kampioen Oliver Naesen liet al voor de vijfdaagse rittenwedstrijd in Spanje zijn interesse blijken. “Die etappe van zaterdag zegt me enorm veel. Aankomen met zo’n klein ‘knikske’, dat moet me wel liggen. In de andere etappes ben ik de knecht van Clément Venturini, maar zaterdag ga ik mijn eigen kans.”

It's going to be a great finale today.#64RdS pic.twitter.com/pCRyYIy2uO CyclingHub(@ CyclingHubTV) link

Net voor de start kwamen we nog eens terug op die uitspraak bij Oliver Naesen. Een filmpje met beelden van de laatste rechte lijn doen de Belgische kampioen lachen. "Toon dat hier maar niet te veel rond. Het ziet er mooi uit, hé?" Even gevraagd naar zijn gezondheid heeft Naesen wel een probleempje. "Ik ben gezond op het vliegtuig gestapt, maar er ziekjes uitgekomen. Ik sukkelde de afgelopen dagen met een vervelden hoest. Op zich maak ik me geen al te grote zorgen. Ik heb een antibioticakuur gekregen en daardoor zouden de ziektekiemen snel weer uit het lichaam moeten verdwijnen.Momenteel gaat het de goede richting uit, maar ik moet toch opletten. Het is nooit leuk om één week voor de start van de klassiekers een droge keel te hebben.”

Wellens: "Ideaal voor punchers"

Ook Tim Wellens kijkt uit naar de aankomst vandaag. Onze landgenoot bij Lotto-Soudal klauterde donderdag met de besten mee bergop met een derde plaats in het algemene klassement tot gevolg. “Ik denk hier niet aan de eindzege, daarvoor is de tijdrit van zondag iets te doorslaggevend. Ik wil me wel nog eens tonen vandaag. Het is een aankomst voor punchers en ideaal om de benen nog eens te testen. Dit is nog steeds voorbereiding naar het grotere werk, maar een sterke prestatie is mentaal altijd mooi meegenomen.”

Beelden bij de start aan het beroemde Plaza de España in Sevilla: