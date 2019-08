Belgen om naar uit te kijken in de BinckBank Tour DMM

12 augustus 2019

08u00 0 BinckBank Tour Van vandaag tot en met zondag 18 augustus heeft de vijftiende editie van de BinckBank Tour (WorldTour) plaats. De ronde van de ‘Lage Landen’ vat straks aan in het Oost-Vlaamse Beveren. De organisatoren wisten enkele interessante namen te strikken, naar deze landgenoten is het straks uitkijken geblazen:

Van Avermaet: altijd goed voor topnotering

Sinds 2014 altijd goed voor een plaats bij de eerste zes in de Eneco/BinckBank Tour. De olympische kampioen (34) werd vijfde in 2014, tweede in 2015, vierde in 2016 én 2017. Vorig jaar finishte hij zesde. “Ik was blij met mijn tweede plaats vorige week in San Sebastián. Het is afwachten, maar hopelijk reageert mijn lichaam hier op dezelfde manier. Het bewijst dat er na de Tour nog kracht in mijn benen zit. Ik wil deze week weer voor een goed eindklassement gaan. Daarvoor worden de ritten naar Houffalize (donderdag) en Geraardsbergen (zondag) het belangrijkst.”

Philipsen: de debutant-kopman

Rugnummer 171 bij UAE-Team Emirates. Meteen kopman bij zijn eerste deelname aan de BinckBank Tour één dag na het EK. Jasper Philipsen (21) krijgt deze week alle kansen en dat mag eigenlijk geen verrassing heten na een halve Tour waarin hij zich als enige van zijn team in de kijker reed. “Na de Ronde van Frankrijk heb ik een week rust genomen. Daarna ben ik opnieuw beginnen trainen voor het najaar. Mijn vorm kan misschien nog iets beter op dit moment, maar ik wil mezelf testen deze week. De BinckBank Tour is ook een wedstrijd die goed bij mijn capaciteiten moet passen.”

Vanmarcke: terug van hoogtestage

Sinds hij prof werd in 2010 deed hij het nog maar één keer eerder. Toen trainde hij zich naar eigen zeggen kapot met Tom Dumoulin, maar deze zomer waagde Sep Vanmarcke (31) zich in Livigno opnieuw aan een hoogtestage. “Dit is één van de koersen waarin ik goed wou zijn. Ik weet niet of er na zo’n stage eerder effect is van de hoogte, dan wel van hard te trainen. Dat laatste heb ik in elk geval gedaan. Voor het najaar maak ik naast de BinckBank Tour ook een doel van Plouay en de GP’s in Canada. Het WK? Daarvoor moet je eerst geselecteerd worden en in België is er plots een grote vijver om uit te vissen.”

Meurisse: scoren na eerste Tour

Ook Xandro Meurisse (27) start bij Wanty-Gobert met het rugnummer één. Twee weken na zijn eerste Tour. “ Ik heb geprofiteerd van een beetje rust. Ze zeggen dat je beter wordt na je eerste grote ronde. Ik hoop dat dat hier zal blijken na de eerste dagen. Op training merk ik dat ik nog wat moet loskomen, maar dat ik af en toe wel een tandje groter kan schakelen. Voor het klassement is het afwachten, maar ik denk dat de ploeg hier wel op mij rekent om te scoren. Of ik bezig ben met die stap hogerop? Dat is de ambitie. Het gesprek met de ploeg komt nog.”

Gilbert: laatste keren in België voor Deceuninck-Quick.Step

Geen Tour en dus vakantie in juli voor Philippe Gilbert (37). De BinckBank Tour wordt mogelijk één van zijn laatste wedstrijden op Belgische bodem in het shirt van Deceuninck-Quick.Step. In zijn kaarten liet hij niet kijken. “We hebben een sterke ploeg met ook Stybi en Bob Jungels die kunnen winnen. Dit is een nerveuze koers en elke dag is belangrijk. Ik kijk uit naar de rit van donderdag in Houffalize, maar ook de aankomst in Geraardsbergen is zwaar. Ik heb wel ambitie.”

Naesen: oogsten in de Naesen-maand

Een keer 5de (2017) en eens 2de (2016). Het leidt geen twijfel dat de BinckBank Tour ook Oliver Naesen (28) moet liggen. Dat hij een Tour kan verteren weten we. Bovendien is augustus Naesen-maand. Vier keer won hij als prof, drie keer in de oogstmaand. Ag2R is in deze zevendaagse rittenwedstrijd dan ook rond hem gebouwd. “Het is een beetje terugkeren naar de klassiekers. De rit naar Geraardsbergen heeft me ook altijd gelegen. In Houffalize wordt het zaak om te overleven.”