Belgen na EK in Plouay: "Gedaan wat we moesten doen, vijfde plaats was hoogst haalbare"

26 augustus 2020

18u37 0 Wielrennen De Belgen hebben het EK in Plouay hard proberen te maken, maar de sprinters lossen is niet gelukt. En dus was de vijfde plaats van Jasper Stuyven het hoogst haalbare. Het parcours leende zich niet tot grote verschillen, klinkt het bij de hoofdrolspelers. “Het was moeilijk om het verschil te maken en toch was het een heel lastig parcours”, aldus Jasper Stuyven.



De Belgen deden hun uiterste best om de wedstrijd zo lastig mogelijk te maken, maar het EK draaide uiteindelijk toch uit op een sprint. “Het was vooral zaak om de sprinters te proberen lossen, maar die mannen zijn ook in topvorm”, vertelt Greg Van Averamet. “Het was een parcours waarop je kon blijven rijden en niet echt stilviel, waardoor ze hebben kunnen overleven. Voor ons was het moeilijk. Eens je die inspanning leverde, was het moeilijk die door te trekken en het verschil te maken. Ik denk dat de maximaal haalbare plaats van Jasper mooi is. We zijn er niet veel mee, maar het is toch beter dan niets.”

De olympische kampioen hield zich in de eindsprint afzijdig met oog op de Ronde van Frankrijk die over drie dagen start. “Ik zat redelijk goed vooraan, maar ik wist dat ik in de sprint geen risico zou nemen. ‘Oli’ (Oliver Naesen, red.) kwam dan voorbij met Jasper in het wiel en ik zag dat ze vrij goed gepositioneerd zaten. ‘Oli’ heeft goed werk geleverd en Jasper heeft nog wat risico genomen om een ereplaats uit de brand te slepen.

Stuyven: “Gedaan wat we moesten doen”

Jasper Stuyven was de beste Belg in de daguitslag. Na de topsprinters nestelde de winnaar van de Omloop zich op de vijfde plaats. “Ik denk dat we onszelf niets te verwijten hebben. We hebben attractief gekoerst en de wedstrijd hard gemaakt, zoals we moesten doen. We speelden Jasper kwijt, hij moest onze sprinter zijn. Ikzelf had een serieuze cartouche verschoten door alleen te gaan, ik had gehoopt enkele mannetjes mee te krijgen.”

Was het parcours niet zwaar genoeg voor de Belgen? “Het was moeilijk om het verschil te maken en toch was het een heel lastig parcours. Het is misschien maar een vijfde plaats, maar ik denk dat we zonder regrets mogen terugblikken.”

