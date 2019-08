Belgen klaar voor Vuelta: Gilbert: “Zeven mogelijkheden voor ritsucces” - De Gendt: “Conditie niet veel slechter dan in Tour” DMM

23 augustus 2019

12u37

Bron: VTM 3 Wielrennen Geen Tour voor Philippe Gilbert, maar wel de Vuelta in zijn laatste jaar voor Deceuninck-Quick.Step. Onze landgenoot wil zich er optimaal voorbereiden voor het WK, maar ziet ook kansen op ritzeges. “Er zijn zeven mogelijkheden en de Vuelta is altijd een mooie voorbereiding op het WK. Meestal komt de winnaar uit de Ronde van Spanje.”

De Gendt: “Hebben ploeg om rit te kunnen winnen”

Bij Soudal Lotto vier renner in de selectie die al een rit wonnen in de Vuelta. Thomas De Gendt heeft er dan ook goeie hoop op dat het opnieuw prijs kan zijn in de Ronde van Spanje. “Ik voel me goed op training. Mijn conditie is niet veel slechter dan in de Tour. Bjorg was hier normaal gezien de kopman. Hij ging niet echt voor een klassement, maar voor ritzeges. Het doet extra pijn dat hij hier niet is.”

Wallays: “Zou mooi zijn om rit aan Bjorg op te dragen”

Vorig jaar goed voor een ritzege en dit jaar opnieuw uitkijken naar dagsucces: Jelle Wallays. “De Vuelta is altijd leuk om te rijden. Het is hier altijd goed weer. Vorig jaar is het me gelukt om een mooie prestatie te leveren. Hopelijk lukt het dit jaar opnieuw. We hebben 29 dagen om er iets moois van te maken. We rijden hier allemaal met een zwart bandje rond voor Bjorg. Het zou mooi zijn om een rit aan hem te kunnen opdragen.”