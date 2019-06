Belgen houden stand in memorabele koninginnenrit van Dauphiné: “Dacht even dat ze de koers zouden stilleggen” Marc Ghyselinck in Frankrijk

15 juni 2019

18u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dauphiné Het was echt geen weer om een hond door te jagen. Maar koersen deden de renners toch in de koninginnenrit van de Dauphiné. Het was echt geen weer om een hond door te jagen. Maar koersen deden de renners toch in de koninginnenrit van de Dauphiné. Wout Poels won, Jakob Fuglsang is de nieuwe leider, Dylan Teuns zakte van plaats twee naar plaats zes en Bjorg Lambrecht wordt zonder ongelukken de beste jongere.

Bjorg Lambrecht: “Dit soort weer krijg je soms in de Alpen.” Dylan Teuns: “Ik vond het dinsdag slechter.” Het is hoe je het bekijkt. Hoe noem je dat weer dan waarin regen en hagel zo fel neerkomen dat zelfs de finishboog die vijftig meter verder is opgericht, onzichtbaar wordt?

Dat was gelukkig ruim een uur voor de renners zouden finishen in Les Sept Laux Pipay, een klein bergstation 1561 meter hoog in de Haute Savoie. Op dat moment waren de renners nog bezig met de beklimming en de afdaling van de Col de Marcieu, waar het volgens Bjorg Lambrecht ook aan het hagelen was. “Het duurde maar drie, vier minuten. Maar het was echt koud. Ik dacht even dat ze de koers zouden stilleggen.”

“Die hagelbui op de voorlaatste klim was echt pijnlijk”, vulde Dylan Teuns aan. “Maar voor de rest vond ik het allemaal ça va. Dinsdag, de eerste dag dat ik in de gele trui reed, vond ik het veel kouder.”

Het werd een memorabele rit, die Wout Poels won en waarin Jakob Fuglsang de nieuwe leider werd. Poels is de nieuwe hoofdman van team Ineos na de horrocrash van Chris Froome. De Nederlander mag nu voluit voor de eindzege gaan, maar ligt voorlopig nog 28 seconden achter op de Deen Jakob Fuglsang. Adam Yates staat nu tweede op acht seconden.

Dylan Teuns blijft ook na deze helse rit de beste geklasseerde Belg in de Dauphiné. Hij finishte negende en zakt van plaats twee naar plaats zes in de stand. “Ik kan niet klagen bij dit resultaat”, vindt Teuns. “Ik sta nu op 32 seconden en misschien is dat jammer. Maar morgen gaat er nog veel gebeuren. De plaats die ik nu heb wil ik vasthouden. Dan mag ik tevreden zijn over mijn Dauphiné.”

Bjorg Lambrecht (tiende) staat op plaats zestien in het klassement. Hij is nog steeds beste jongere en heeft in dat klassement ruim elf minuten voor op de Amerikaan Nelson Powless. Zoals groen binnen is voor Wout van Aert, zo lijkt ook wit binnen voor Lambrecht.“ Ik wacht toch liever tot morgen”, zegt hij. “Er gaat weer gekoerst worden van start tot finish. Gelukkig mag ik nu vooraan starten. Omdat ik de witte trui draag, mag ik op het moment dat mij het beste uitkomt naar de startlijn rijden. Zondag wordt er meteen geklommen, dus dat is beter. Want er gaat meteen aangevallen worden. Als ik geen offday heb, lijkt de trui inderdaad binnen. Mijn conditie is super. Ik ben weer de oude Bjorg Lambrecht (Lambrecht is nog maar 22, red). Ik hervind hier mijn klimritme, zelfs al is het van de Ronde van Catalonië geleden dat ik nog echt heb geklommen. Ik verschiet een beetje van mezelf hoe goed het gaat. Ook een plaats in de top-twintig van het klassement moet lukken.”