Belgen boven in epische Strade Bianche: eerste profzege voor sterke Tiesj Benoot, Wout van Aert derde Thomas Lissens en Xander Crokaert

03 maart 2018

15u45 0 Wielrennen Wat een manier om je eerste profzege te boeken! Tiesj Benoot (23) heeft in Toscane op indrukwekkende wijze de Strade Bianche gewonnen in apocalyptische omstandigheden. De Belg van Lotto-Soudal liet de Fransman Romain Bardet en Wout van Aert - wat reed die schitterend - achter op de laatste grindstrook (ruim twaalf kilometer voor de aankomst, red.) en stoomde dan door naar de aankomst op de enig mooie Piazza del Campo in Siena. De bevestiging.

Het was afzien voor de renners. Voor velen doffe ellende. De regen in Toscane toverde de grindwegen om in grote modderpoelen. Een groep van acht - onder wie Victor Campenaerts - ploeterde het best in de aanvangsfase en zij konden een kloofje slaan. Maar de koers zelf begon pas écht op 65 kilometer van de meet.

Op dat moment verscheen ene Michal Kwiatkowski al op de voorposten. De Pool won de Strade Bianche al twee keer en was door zijn puike Ronde van de Algarve ook vandaag de topfavoriet. In het zog van de ex-wereldkampioen schoven ook onder anderen Wout van Aert en Alejandro Valverde mee.

Valverde dropte een eerste bommetje, maar 'El Imbatido' was vandaag wél verslaanbaar. De Spaanse veteraan werd al snel bij de lurven gevat en meteen daarna volgde een uitval van Romain Bardet. De Fransman kon al snel een kloof slaan en maar één renner was in staat om die te dichten: niemand minder dan Wout van Aert.

Grote kanonnen laten het afweten

Van Aert maakte indruk in het openingsweekend, maar vandaag leerde de hele wereld zijn naam kennen. De drievoudig wereldkampioen in het veld zette zich op kop en door zijn beulwerk groeide de kloof tot boven de minuut. Waren we op weg naar een gigantische stunt? Het had er steeds meer schijn van. Zeker ook omdat de grote kanonnen het lieten afgeven.

Sagan was wel op de afspraak en had diep in de wedstrijd nog verschillende ploegmaats bij zich. Maar de wereldkampioen liet zijn team maar rijden als de wedstrijd eigenlijk al in een beslissende plooi lag. Vreemd. Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert reden op geen enkel moment in beeld, terwijl Kwiatkowski zijn pijlen schijnbaar te vroeg verschoten had. Neen, van de mannen met veel sterretjes achter hun naam moesten Van Aert en Bardet zich niks meer aantrekken.

Van wie dan wel? Van Tiesj Benoot, zo bleek. Benoot was samen met Pieter Serry in de tegenaanval gegaan en op de voorlaatste van elf grindstroken liet de 23-jarige Gentenaar zijn metgezel van Quick.Step-Floors achter. Benoot gaf een ijzersterke indruk, knokte vanuit een schijnbaar verloren situatie terug en reed nog voor de laatste onverharde strook tot bij Van Aert en Bardet.

Even op adem komen? Daar had Benoot geen zin in. Op de laatste grindstrook, ruim twaalf kilometer voor de aankomst op de Piazza del Campo, reed hij weg van zijn twee belagers. Van Aert en Bardet sloegen de handen nog wel in elkaar, maar Benoot bouwde zijn kloof gestaag uit. Een indrukwekkende krachttoer, die Benoot zijn eerste profzege ooit opleverde. Op de erelijst staat de jonge Belg nu tussen namen als Philippe Gilbert, Fabian Cancellara en Kwiatkowski. Niet slecht.

Wa nen held @tiesj trots op u jongen!!! @captainsofcycling #captainsofcycling #dirtyfaceswinraces Een foto die is geplaatst door null (@bomtoonen) op 03 mrt 2018 om 15:59 CET