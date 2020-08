Belgen bijten tanden stuk op sterke Démare in Ronde van Wallonië BA

19 augustus 2020

21u13 0 Wielrennen Knap werk van Arnaud Démare (28). De Franse sprinter overleefde verrassend de pittige Ardennenrit. Meer nog: hij pakte zowel de dag- als de eindzege in de Ronde van Wallonië. De Belgen bleven achter met lege handen.

Van Avermaet: 3de in de rit, 2de in de eindstand

Greg Van Avermaet (35) gooide zijn kaarten op tafel op de laatste ‘grote’ klim. Op de Côte de Beffe, met top op 8,5 kilometer van de finish, trok hij stevig door. Hij brak het peloton, maar raakte niet weg, en liep uiteindelijk op een counter van Jonathan Narvaez van Ineos. “Ik kon hem niet volgen”, bekende hij eerlijk.

In de slotsprint was hij geen partij voor Démare. “Misschien wilde ik wel te graag winnen”, zei Van Avermaet. De kopman van CCC verbruikte onderweg veel energie in strijd om de bonificatieseconden en toen hij van fiets moest wisselen na een probleem met de derailleur. “Achteraf kan je misschien zeggen dat ik het klassement had moeten loslaten en dat ik vol voor de ritzege had moeten gaan, maar dat weet je niet op voorhand. En ook dan weet je niet of je wint.”

Van Avermaet gaat sowieso met een goed gevoel naar het EK en de Tour. “De benen zijn in orde. Het EK lijkt qua parcours en qua afstand een beetje op de slotritten die we hier in Wallonië hebben gehad. In de Tour probeer ik opnieuw een etappe te winnen.”

Gilbert: 2de in de rit, 23ste in de eindstand

Philippe Gilbert (38) pakte op 300 meter van de streep uit met een ultieme demarrage: even leek hij naar winst te sprinten, maar Arnaud Démare remonteerde hem in de laatste vijftig meter. “Als hij in topvorm is, is hij echt moeilijk te verslaan”, aldus de kopman van Lotto-Soudal. “Ik denk dat de tweede plaats het hoogst haalbare was.”

Gilbert trekt sowieso met een goed gevoel naar de Tour, zegt hij. “Ja, maar het is wel leuker om met een overwinning op zak naar de Tour te kunnen. Goed, het is wat het is. De benen zijn nog niet top, maar wel al beter dan de eerste dag. Er resten nog tien dagen tot de Tour. Nu is het zaak om goed te herstellen en nog wat goed te trainen.”

De eerste Tourrit is er één met kansen voor renners als hij. “Maar dat geldt voor nog 50 renners. Het zou mooi zijn, maar een kwart van het peloton denkt hetzelfde.”

Naesen: 23ste in de rit, 10de in de eindstand

Oliver Naesen (29) bleef wat in de schaduw de voorbije dagen. Waar Van Avermaet en Gilbert verschillende keren probeerden, bleef hij afzijdig. “Dinsdag had ik geen topdag”, zei de kopman van AG2R. “De slotrit was beter, maar ik had deze week geen overschot. Ik maak me daar geen zorgen over: het komt door de manier van koersen. In de Ronde van Wallonië wordt hard gereden, maar anders dan in de Tour. Hier moet de motor constant aan en uit, in de Tour liggen de wattages niet per se hoger, maar zit je wel constant met het water aan de lippen. Dat soort inspanningen ligt me beter.”

Voor Naesen naar de Tour trekt, rijdt hij nog het EK op maandag. “Greg was deze week beter dan ik, dus is hij daar de logische kopman”, zegt Naesen. “Ook Stuyven is goed, en Vanmarcke won vorig jaar in Plouay. Ja, ik heb daar ook al twee keer gewonnen (in 2016 en 2018, red.), maar dat is lang geleden.”