Belgen animeren Dauphiné: “Afgezien, ik had zelfs de tijd niet om te drinken” MG

09 juni 2019

15u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Critérium du Dauphiné Philippe Gilbert tweede, Wout van Aert derde. Oliver Naesen reed een hele dag in de ontsnapping en Bjorg Lambrecht kon de zege ook wel ruiken. Philippe Gilbert tweede, Wout van Aert derde. Oliver Naesen reed een hele dag in de ontsnapping en Bjorg Lambrecht kon de zege ook wel ruiken. Vier Belgen animeerden de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné. Maar het was de Noor Edvald Boasson Hagen die in Jussac de sprint won. De Belgen konden leven met het verlies.

Gilbert (tweede): “41 dagen zonder koers”

“Het is natuurlijk moeilijk een sprint te winnen tegen Edvald Boasson Hagen, die nog de Ronde van Noorwegen heeft gereden. Bij mij is het 41 dagen geleden sinds ik mijn laatste koers reed. Tegen Boasson viel er niets te beginnen.”

“Het was een erg snelle race. De ontsnapping met Naesen en Magnus Cort Nielsen zorgde voor druk in het peloton. In de laatste vijf kilometer was het peloton in het voordeel op de vluchters. Het bleef wel nipt. Hoe dicht waren ze al, minder dan vijfhonderd meter denk ik? Ik zat ideaal om te sprinten. Julian Alaphilippe deed de lead-out. Alles was perfect. Alleen was Boasson sterker. De beste wint, wat kan ik anders zeggen?”

Van Aert (derde): “Afgezien, maar content”

“Ik moest in de laatste bocht rond Alaphilippe. Ik geloof niet dat Gilbert sneller sprintte dan ik. Boassan wel. Derde worden was het hoogst haalbare. Ik heb echt afgezien, maar ik ben content.”

“Het was de bedoeling, als ik overleefde, dat ik zou sprinten. Dat is gelukt. Michelton en Bahrein hebben het grote werk gedaan in de slotkilometers. Wij waren niet de favoriet voor de sprint. Als ik zou overleven, dan kon ik meesprinten. Het was nipt. Bij het ingaan van de laatste ronden dacht ik dat we het niet zouden halen.”

Lambrecht (27ste): “Niet meer achterom gekeken”

Bjorg Lambrecht reed op de Côte de Roquenatou, de slotklim in de laatste plaatselijke ronde van Jussac, de kloof met Oliver Naesen en Magnus Cort Nielsen dicht. Zij waren de laatste overlevers van een lange vlucht. Lambrecht geloofde in een sprint met drie voor de ritzege, maar zo ver kwam het niet.

“Ik wist dat we op anderhalve kilometer voor de streep nog een voorsprong van vijftien seconden hadden. Ik heb niet achterom gekeken. Ik wilde vol doorrijden, in de afdaling zat ik ook à bloc. Dan is het toch spijtig dat we minder dan zeshonderd meter voor de streep zijn teruggepakt. Oliver Naesen demarreerde nog een keer in de laatste kilometer. Ik ging met hem mee en dacht dat we samen voor de ritzege zouden sprinten. Viel dat tegen. Ik voelde me goed genoeg om een sterke sprint te rijden, maar ja. Daar zijn we niet geraakt.”

Lambrecht zegt goed hersteld te zijn van een val in Noorwegen. “In het begin had ik last van de lies. Dat is nog een gevolg van mijn val. Maar gaandeweg ging het beter. Dat ik de finale kon rijden was veel meer dan wat ik had gehoopt.”

Oliver Naesen (67ste): “Geen tijd om te drinken”

Met een hoofd vol vraagtekens begon Oliver Naesen aan het Critérium du Dauphiné. Maar kijk, vandaag was hij bij de sterkste renners in de koers. Heeft zijn hoogtestage op de Sierra Nevada dan toch effect gehad? “Als ik had gewonnen, had ik ja gezegd. Ik win helaas niet. Voor hetzelfde geld win ik de rit en draag ik hier de leiderstrui. Nu verlies ik zelfs twaalf seconden op de eerste groep. Het is jammer. Ik heb afgezien. Op het einde zat ik tegen de krampen aan. Ik had gewoon niet de tijd om te drinken.”