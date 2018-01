Belga Sport neemt je mee naar de wonderjaren van Tom Boonen: "Ik reed vroeger veel te zot" Redactie

Bron: Belga Sport 0 NICO VEREECKEN/PHOTONEWS Johan Museeuw feliciteert Tom Boonen met zijn derde stek in zijn eerste Parijs-Roubaix in 2002.

Belga Sport vertelt vanavond in de laatste aflevering van de nieuwste reeks het verhaal van Tom Boonen. De man die in 2017 zijn allerlaatste wedstrijd in het profwielrennen reed. Nota bene in Parijs-Roubaix, daar waar het voor hem in 2002 allemaal begon. In zijn allereerste 'Helleklassieker' verbaasde Boonen meteen vriend en vijand. "'Mijne knop' is pas omgedraaid tijdens die beruchte Parijs-Roubaix met Museeuw. Toen heb ik pas tegen mijn vrouw gezegd: ‘Hallo, die kan iets.’, vertelt zijn vader André Boonen. Johan Musseuw won die dag in de herfst van zijn carrière. "Je staat dan naast elkaar en dan zeg je tegen hem: 'Jij bent mijn opvolger'."

Belga Sport gaat ook terug naar het prille begin van zijn carrière. Naar de jeugdjaren van 'Tornado Tom'. "Ik reed toen nog veel te zot", doet Boonen zelf uit de doeken. Zijn vader had een gepaste oplossing om het koersgedrag van zijn zoon te veranderen. "Hij koerste heel uitbundig. Hij ging achter alles wat bewoog. Dat je denkt: ‘Shit, hij is straks weer tweede of derde’. Want je kan niet blijven geven natuurlijk. Op een gegeven moment zag je dat hij wat weemoedig werd. Ik zei tegen hem: ‘Kijk, vandaag ga je eens kalm blijven. Doe je dat niet, dan ga je met de fiets naar huis.’”

