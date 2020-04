Beleef de Ronde van Vlaanderen… thuis, aan tafel JDK

01 april 2020

12u41 0 Wielrennen Helaas, geen Ronde van Vlaanderen zondag. De koersfanaat treurt, zijn/haar wielerhart bloedt. Gelukkig is er in tijden van corona en annulatie van de volledige klassieke lente het officiële Ronde van Vlaanderen-gezelschapsspel.

‘Weet je wat we doen? We spelen een spel vanavond!’ Het stof mag in de huidige lockdown-toestand van de oude, wat vergeten slogan van speelgoedfabrikant MB worden geveegd. Vlaanderen blijft massaal in zijn ‘kot’ en zoekt naar afleiding om vooral de lange avonden en weekends mee te vullen. Gezelschapsspelletjes zijn weer hip. En daar speelden ze bij Day One MPM en Flanders Classics goed op in.

Als u zelf niet naar de koers kan (of u vangt bot tijdens het zappen), komt de koers wel naar u toe. Dankzij het splinternieuwe, officiële Ronde van Vlaanderen-gezelschapsspel hoeft u Vlaanderens Mooiste niet te missen. Trotseer weer en wind als een echte Flandrien, overwin de kasseien en iconische hellingen en plaats op het juiste moment de allesbeslissende demarrage om uw tegenstanders van u af te schudden.

Het spel is geschikt voor spelers vanaf 8 jaar en kan worden gespeeld met 2 tot 6 personen. Er kan worden gekozen voor het basisspel of de expertenversie. In beide versies is het koersverloop telkens anders, waardoor zowel ervaren kopmannen als neoprofs telkens verrassend uit de hoek kunnen/moeten komen. Het spel is voor 39,95 euro te koop bij onder meer Standaard Boekhandel, Bol.com, FUN, Dreamland en de betere speelgoedzaak.

Mens, erger je dus vooral niet aan deze vreemde en vervelende situatie. Maar schuif mee aan tafel, speel en geniet.