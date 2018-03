Beleef alle beslissende hellingen uit de Ronde van Vlaanderen vanuit 360 graden-perspectief SVM

29 maart 2018

09u23

Bron: Yondr 0 Wielrennen Een bommetje van Van Avermaet en Sagan op de Taaienberg? Of zal de combinatie Oude Kwaremont en Paterberg voor de ultieme beslissing zorgen? Nog slechts drie dagen en de Ronde van Vlaanderen geeft al z'n geheimen prijs.

In de aanloop naar die fantastische wielerhoogmis kan u hier al de beslissende hellingen van dichtbij bewonderen. De Koppenberg, de Muur, de Kruisberg,... Met behulp van een virtual reality-video werden die slopende kuitenbrekers in beeld gebracht. Gewoon dus even over het beeld scrollen en u krijgt een panoramisch zicht van 360 graden.

De commentaarstem die u hoort, komt van Sean Kelly op Sky Sports. Vorig jaar begeleidde de Ierse kampioen Philippe Gilbert op weg naar zijn onvergetelijke triomf. Onze landgenoot knalde ervandoor op de Oude Kwaremont en behield aan de streep 29 seconden voorsprong op Van Avermaet en Terpstra.