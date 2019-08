Bekijk hier het volledige gesprek met Wout van Aert Redactie

20 augustus 2019

Wout van Aert heeft in een interview verteld dat hij in de winter alsnog hoopt te crossen. De renner van Jumbo-Visma werkt intussen nog steeds aan zijn comeback na zijn zware valpartij in de Tour de France. Bekijk hierboven het volledige gesprek met Van Aert.