Beeld per beeld geanalyseerd: Roglic heeft Van Aert wél proberen te helpen BA

28 september 2020

07u08 14 WK wielrennen Wilde of kon Roglic niet meer doen voor Van Aert in achtervolging op Alaphilippe? Het was één van de grote thema's na afloop van het WK. Alleen: de vraag klopt niet. De Sloveen heeft wel degelijk zijn deel gedaan.



We hebben de beelden van de laatste 12 kilometer herbeken, vanaf het moment dat Alaphilippe aanvalt tot de achtervolgers over de streep komen. Primoz Roglic is de laatste die na de top van de Gallisterna zijn wagon kan aanhaken. Tussen hangen en wurgen volgens hemzelf: "Ik zat op de limiet", zegt hij. We zijn dan op 10,6 kilometer van de streep.

Van Aert gaat meteen met hem praten. Roglic lijkt in te stemmen met wat zijn ploegmaat zegt en geeft Van Aert daarna een duwtje in de rug (foto hieronder). Meteen daarna schuift de Sloveen naar de kop. In anderhalve kilometer, in dalende lijn, doet hij drie volle kopbeurten - niemand doet meer. Dat is ook hoe Van Aert het aanvoelt. "We hebben even gepraat. Primoz gaf zichzelf geen winstkansen meer. Hij heeft er alles aan gedaan om terug te keren. Ik snap niet waarom ik die vraag vijf keer heb gekregen."

Bekijk hier de reactie van Primoz Roglic achteraf:



Omdat de beelden Roglic daarna in de steek laten. De regisseur wisselt tussen koploper en achtervolgers met de meeste aandacht voor Alaphilippe - logisch - en het volgende beeld waarop Roglic op kop te zien is, is pas op 1,1 kilometer van de streep. Zo lijkt het alsof hij niets gedaan heeft. Pijnlijk, zou je denken, want Van Aert heeft voor deze man drie weken zijn kas leeg gereden in de Tour. Maar de indruk klopt dus niet.

Van Aert en Roglic praten nog een tweede keer, op 7,7 kilometer van de finish. Weer lijkt er overeenstemming te zijn. Wie de beelden daarna goed bekijkt, ook die uit de helikopter, ziet nog twee fases waarin Roglic van kop af lijkt te komen, die ziet ook hoe de Sloveen telkens mee inschuift: naar derde positie of naar tweede, om dan weer Alaphilippe in beeld te krijgen. Dit lijkt een renner die normaal meedraait.

Zo reageert Wout van Aert op de commotie:



Bondsvoorzitter cynisch

"Ik kan Primoz echt niks verwijten", zegt Van Aert, en dat is dus niet om de lieve vrede bij Jumbo-Visma te bewaren. Ondertussen is bij de buitenwereld een ander beeld ontstaan. Zelfs bondsvoorzitter Tom Van Damme windt zich op. Hij stuurt een tweet de wereld in waarin hij cynisch om twee biertjes voor Roglic vraagt, "voor zijn geweldige werk in de achtervolgende groep".

Het is wel zo dat de aflossingen van Roglic amper van nut zijn voor Van Aert. Hij slaagt er niet in om de groep een seconde dichter te brengen. Daarvoor is de renner niet goed genoeg meer. "Wout is mijn ploegmaat, ik zag hem liever winnen. Ik heb nog alles gegeven, maar ik zat totaal op de limiet. Ik kon zelfs niet meer sprinten voor een ereplaats."

... and 2 beers for Roglic, for his tremendous work in the chasing group... https://t.co/PdtrCU3Hza Tom Van Damme(@ TomVanDamme) link

