Bedachtzame Marion Rousse over relatie met Alaphilippe: "Ons verhaal vertellen zou nu gênant zijn"

18 april 2020

11u20

Bron: Le Parisien 0 Wielrennen Le Parisien. “Maar ons verhaal is niets in vergelijking met wat er nu in de wereld gebeurt.” Twee dagen nadat Julian Alaphilippe voor het eerst sprak over zijn nieuwe liefde , is dé Franse wielerdame bij uitstek nu zelf aan de beurt. “Ik blijf dezelfde Marion Rousse als voorheen”, vertelt ze bij. “Maar ons verhaal is niets in vergelijking met wat er nu in de wereld gebeurt.”

Begin februari groot nieuws in wielerland: Marion Rousse (28) en Tony Gallopin (31) kondigden via Instagram aan dat ze na twaalf jaar een punt hadden gezet achter hun relatie. Enkele dagen later sierde de voormalige Franse wielerkampioene op de weg opnieuw de voorpagina’s. Julian Alaphilippe (27) had haar hart veroverd.

Donderdag sprak de Franse topper van Deceuninck-Quick.Step al over de relatie vanuit quarantaine in Andorra . “Ik heb geluk met haar. Ze is echt fantastisch. Ze steunt me en moedigt me aan”, klonk het bij L’Équipe. Twee dagen later is het de beurt aan Rousse, dit keer bij Le Parisien. “We zijn gelukkig, maar dat is alles wat ik kan zeggen”, is ze nuchter. “Ik wil niet dat hier alles rond draait. Ik ben en blijf de Marion van vroeger, ongeacht mijn privéleven. Want ons verhaal is niets vergeleken met wat er nu allemaal in de wereld gebeurt. Over onze relatie praten, zou op dit moment echt wel gênant zijn”, aldus Rousse, die na haar wielercarrière commentator werd van wielerwedstrijden bij Eurosport en de Franse televisie. “Dat werk zal ik hoe dan ook blijven doen.”

De coronacrisis laat dus, zoals bij velen, een diepe indruk na. “Eerlijk, soms wil ik op mijn fiets springen en mezelf wat zuurstof schenken. Ik ben een hyperactieve meid, ik ben het gewoon om bezig te zijn. Maar we hebben geen keuze, het mag niet. Wij zijn een gewone burger en moeten in onze functie het goede voorbeeld geven.”

Belgen en Nederlanders

Over de nieuwe datum van de Tour de France (29 augustus-20 september) is ze voorzichtig. “Niemand kan voorspellen wat er de komende maanden zal gebeuren. Áls de Tour plaatsvindt, zou dat betekenen dat de gezondheidssituatie er sterk is op vooruitgegaan. Dat is het allerbelangrijkste. Maar de renners moeten zich ook kunnen voorbereiden. Dat is een probleem, want in elk land zijn er andere quarantainemaatregelen. De Italianen, Spanjaarden en Fransen moeten elke dag op de rollen trainen. De Nederlanders en Belgen kunnen nog op de weg rijden. Dat is echt wel een verschil - ook mentaal. Is het dan wel eerlijk om een Tour te rijden?”

Ook hoopt de adjunct-directeur van de Ronde van de Provence dat het vrouwenwielrennen niet het slachtoffer wordt van deze grote crisis. “2019 was een jaar waarin het dameswielrennen aan belang won en evolueerde. Deze situatie is al lastig genoeg voor het mannenwielrennen, laat staan voor de vrouwenkoersen...”

