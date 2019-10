Bauke Mollema rondt fraaie solo af in Lombardije, Valverde en Bernal komen te laat in achtervolging LPB/XC

12 oktober 2019

16u35 6 Wielrennen Gloriedag voor Bauke Mollema in de Ronde van Lombardije. De renner van Trek-Segafredo rondde in de straten van Como een fraaie solo af, Valverde en Bernal kwamen te laat in de achtervolging. Zo werd Mollema de eerste Nederlandse winnaar van ‘Il Lombardia’ sinds Hennie Kuiper in 1981. Van de Belgen ontbrak in de finale elk spoor.

De Clasica San Sebastian (2016) en etappes in Tour (2017) en Vuelta (2013). Niet dat de erelijst van Bauke Mollema maagdelijk blank was, maar een ‘monument’ als de Ronde van Lombardije stond er niet op. Vandaag zette de 32-jarige Nederlander de kers op de taart. Op de Civiglio, de voorlaatste klim van de dag, counterde hij gevat een aanval van Alejandro Valverde. Mollema kreeg ruimte, véél ruimte. 20 seconden werden er 30, 35, finaal 45. Moment waarop Primoz Roglic het gevaar besefte en alleen in de achtervolging trok. De Sloveen kreeg het gat niet dicht. Meer nog, hij werd zelf weer bijgehaald door Valverde, Bernal en Fuglsang. Dat trio dacht ook Mollema nog te kunnen inrekenen, maar ze kwamen te laat.

“De andere jongens zijn explosiever dan ik. Toen het even inzakte, wist ik dat ik moest gaan”, zei Mollema over zijn beslissende jump. “De afdaling ging ook heel goed. Ik wist dat ze daar niet sneller dan ik zouden gaan. De laatste 10 kilometer heb ik constant vol gas gegeven. Ongelooflijk om deze race te winnen. Misschien onderschatten ze me vooraf wel. Ik voelde me de hele week al goed, eigenlijk de laatste weken al. Ik wachtte op mijn moment. Gelukkig was dat moment vandaag.”

Feest bij onze noorderburen, en de Belgen? Tim Wellens ging even in het offensief met de Duitser Emanuel Buchmann, maar het duo werd op zo’n 20 km van de streep weer ingerekend. Philippe Gilbert, Dylan Teuns en Tiesj Benoot hadden de juiste trein al eerder gemist.

Uitslag van de 103de editie van de Ronde van Lombardije (WorldTour):

1. Bauke Mollema (Ned/TFS) de 243 km in 5u52:59 (gem. 41,31 km/u)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 0:16

3. Egan Bernal (Col/INS) 0:16

4. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:16

5. Michael Woods (Can/EF1) 0:34

6. Jack Haig (Aus/MTS) 0:34

7. Primoz Roglic (Sln/TJV) 0:34

8. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:50

9. Pierre Latour (Fra/ALM) 0:50

10. Rudy Molard (Fra/GFC) 0:50