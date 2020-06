Baloise Belgium Tour laat wielertoeristen virtueel meerijden met de profs DMM

04 juni 2020

09u24 0 Wielrennen Geen Baloise Belgium Tour dit jaar, maar dat hoeft de pret niet te bederven voor de vele wielerfans. De organisatie van de Belgische rittenkoers pakt immers uit met een origineel alternatief: 12 profrenners gaan een team van wielertoeristen aanvoeren, waarbij iedereen zich kan inschrijven.

“Word meesterknecht en fiets met jouw kopman of kopvrouw naar de overwinning.” De Baloise Belgium Tour pakt uit met een opvallend alternatief nu hun koers dit jaar is afgelast. De Belgische wielerronde zou normaliter deze maand plaatsvinden, maar door de coronacrisis trok de organisatie er een streep door voor het jaar 2020. Gelukkig kunnen de fans zich optrekken aan een leuk alternatief: de Virtual Baloise Belgium Tour.

12 profrenners, acht mannen en vier vrouwen, goed voor evenveel ploegen. Dat is de basis van het deelnemersveld aan de Virtual Baloise Belgium Tour. De kopmannen zijn Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Victor Campenaerts, Laurens De Vreese, Xandro Meurisse, Toon Aerts en Robbe Ghys. Jolien D’hoore, Sanne Cant, Ceylin Alvarado en Ellen Van Loy zijn kopvrouw van een uitsluitend vrouwenteam.

Al wie fietst kan zich vijf dagen lang virtueel aansluiten bij de kopmannen of kopvrouwen uit het profpeloton. De ploeg die samen het meeste kilometers aflegt, wint de eerste Virtuele Baloise Belgium Tour. Koersdirecteur Rob Discart: “Dit leek ons een uitstekende kans om de brug te slaan tussen de koers, de profs en de recreant. Die laatste kan nu vijf dagen lang het gevoel krijgen zelf midden in de koers te zitten.”

“De kopman of kopvrouw zal elke ochtend zijn of haar team aanmoedigen, zoals de ploegmanager dat anders in de teambus doet. We delen elke dag en aan het einde truien uit, samen met onze trouwe partners. De winnende kopman krijgt de echte Baloise leiderstrui, de winnende vrouw de Lotto leiderstrui. Voor de meesterknechten ligt er een mooie prijzenpot te wachten waar ze kans op maken. We hebben ook nevenklassementen voor de strijdlust (het meeste aantal uren op de fiets) en de beste jongere, met dank aan Sport Vlaanderen.”

Wie wil kan zelf de Virtuele Baloise Belgium Tour rijden in het spoor van een echte kopman, van 10 tot 14 juni. Meer info op www.virtualbaloisebelgiumtour.be