Bakelants vindt toch nog ploeg: Circus-Wanty Gobert-Tormans

06 januari 2020

19u11

Belga

Jan Bakelants verdedigt in 2020 de kleuren van Circus-Wanty Gobert-Tormans. Bakelants (33) zag zijn contract bij Team Sunweb eind 2019 aflopen en zat nog zonder nieuwe werkgever. Bij Circus-Wanty Gobert-Tormans moet hij met zijn ervaring de jongeren bijstaan en mag hij zijn eigen kans gaan op heuvelachtige parcoursen, zo luidt het.

“Circus-Wanty Gobert-Tormans is voor mij een perfect fit”, zegt Bakelants, die een verleden heeft bij onder meer AG2R, Quick.Step, RadioShack en Lotto. “Ik kan de toprenner in mezelf opnieuw heruitvinden in deze omgeving waarin een agressieve koersstijl graag gezien wordt. De uitdagende wedstrijdkalender met een uitgebreid WorldTourprogramma deed me lonken naar dit Belgische Pro Team. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring door te geven aan mijn nieuwe ploegmaten en te presteren in de Ronde van Catalonië en de Waalse klassiekers. Mijn motivatie is groot om er snel in te vliegen en deel uit te maken van het teamsucces.”

Bakelants won onder andere een rit in de Tour van 2013 en droeg toen ook de gele trui. Ook de GP van Wallonië (2013), een rit in het Critérium du Dauphiné (2014) en de rondes van Piémont en Emilie (2015) staan op zijn erelijst.

“We hebben lang nagedacht, maar we kunnen een groot renner als Jan Bakelants, ritwinnaar en drager van de gele trui in de Ronde van Frankrijk, niet zonder ploeg laten”, legt teammanager Jean-François Bourlart uit. “Hij heeft getoond dat hij na zijn zware valpartij (in de Ronde van Lombardije 2017, red) op een goed niveau teruggekomen is en zal bij Circus-Wanty Gobert-Tormans een pak wedstrijden die hem liggen kunnen rijden. Hij wordt een belangrijke pion om uit te spelen in de WorldTourwedstrijden in dewelke we deelnemen en in de jacht op UCI-punten.”

Hilaire Van der Schueren, de ploegleider van Wanty, vult aan. “Tijdens de gesprekken die we sinds oktober voerden, voelde ik zijn grote motivatie. We geloven sterk in zijn meerwaarde om onze jonge neopreofs in het profpeloton wegwijs te maken en om onze oudere garde in de klassiekers en hopelijk de Tour de France bij te staan.”

A last transfer for our 2020 squad!



Jan Bakelants, former Tour yellow jersey, joins our team for the upcoming season!



📄 All about our new rider ⬇️https://t.co/hBB6WgUFJI



Welcome, Jan!

Shirin van Anrooij trekt in september naar Telenet Baloise Lions

Telenet Baloise Lions heeft de komst van Shirin van Anrooij bekendgemaakt. De zeventienjarige Nederlandse komt vanaf september de ploeg van manager Sven Nys versterken. Ze zal haar hele beloftenperiode voor het team afwerken.

“Ik was verrast toen ik door Telenet Baloise Lions gecontacteerd werd”, reageerde de piepjonge Van Anrooij op de teamwebsite. “Ik kijk er echt al naar uit. Toekomstige ploegmaats Lucinda Brand, Fleur Nagengast, Marthe Truyen en Ellen van Loy ken ik al. Dat wordt wel een gezellige bende. Ik heb het fietsen sinds mijn achtste altijd gecombineerd met andere sporten als triatlon en atletiek, maar ga me er de komende jaren wel meer op toeleggen. Ik voel dat ik me in het veld al goed kan weren tussen de dames elite.”

Van Anrooij reed de voorbije jaren voor eenvrouwsteam Cécémel-Aveve. Als youngster liet ze zich dit veldritseizoen geregeld opmerken bij de vrouwen elite. In de wereldbekerwedstrijden in Zolder (8ste), Koksijde (10de) en Tabor (10de) finishte ze telkens in de top 10. Ze won ook al de minder sterk bezette profcrossen in Contern en op 1 januari in Pétange. Afgelopen zaterdag finishte ze nog als derde in Gullegem.

“Met de overstap naar Telenet Baloise Lions hoop ik mijn technische skills te verbeteren, vooral met het oog op de kampioenschappen”, besloot Van Anrooij. “Bovendien moet de cross me ook sterker maken voor de tijdritten op de weg.” Daarin veroverde ze afgelopen jaar al Europees goud en mondiaal zilver bij de junioren.

Ook Sven Nys in zijn nopjes met de komst van de Nederlandse. “Het is mooi dat zo een jonge topper als Shirin zich bij ons team zal voegen”, liet hij noteren. “Ze is een sterke aanwinst met oog op de toekomst. Shirin zal bij ons alle kansen krijgen om verder te groeien. Ze is even oud als Ward Huybs en Thibau Nys, dus het is symbolisch dat deze drie renners in augustus samen de overstap zullen maken van de junioren naar de beloften.”

Exciting news! In September 17-year-old talent Shirin van Anrooij will join our team



📰 https://t.co/Wpz1QGkfCv pic.twitter.com/JoxiLAtjzc Telenet Baloise Lions(@ Telenet_Baloise) link