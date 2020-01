Bakelants op stage met Circus-Wanty: “Het is fijn om weer bij de jongens te zijn” Redactie

17 januari 2020

12u48

Bron: Belga 0 Wielrennen Jan Bakelants is sinds een paar dagen weer profrenner. Circus-Wanty Gobert viste de renner zonder contract op en gaf hem een nieuwe kans om zijn carrière te herlanceren. “Ik kijk ernaar uit om me opnieuw te tonen”, vertelde Bakelants op stage.

Jan Bakelants vertoeft sinds begin deze week met zijn ploegmaten in het Spaanse Albir en zij werkten al enkele gezamenlijke trainingstochten af. Vrijdagochtend koos hij voor een nuchtere training, vooraleer het koffieritje van de rest van de ploeg op de agenda stond. “Dat had ik zo gepland en dat voer ik ook uit”, zegt hij aan Belga. “Ik voel me goed, het is fijn om weer onder de jongens te zijn. Al is het niet zo dat ik al lang uit het profpeloton verdwenen was, ik train goed mee met de anderen.”

“De eerste test volgt in de GP La Marseillaise (2 februari, red), waar ik wellicht nog wel wat achterstand zal hebben, maar ik hoop dat snel weg te werken. Daarna volgt de Ronde van Murcia en de Ruta del Sol. Ik wil al meteen goed beginnen en me een beetje overal tonen waar ik start, maar ik denk toch vooral aan de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, waar ik me via de Ronde van Catalonië op zal voorbereiden. De voorbije jaren reed ik niet altijd het programma dat ik wilde rijden, koerste ik zelfs weinig en meestal in een dienende rol. Hier krijg ik de kans om me weer te tonen, me op de kaart te zetten en het koersplezier weer terug te vinden. Daar kijk ik wel naar uit.”

Zijn team mag evenwel niet naar de Tour. “Het heeft geen zin om te blijven stilstaan bij wat we niet hebben”, vindt Bakelants. “We moeten focussen op de koersen die we wel rijden. De Ronde van Oostenrijk starten we al zeker, met andere wedstrijden zijn onderhandelingen bezig. En dan moet je proberen om je daar te tonen. Na de Tour volgen nog andere mooie koersen, met de Binckbank Tour, de Canadese WorldTour-koersen en de Italiaanse semiklassiekers: er zijn nog veel dingen om naar uit te kijken.”

Ook voor de Belgische ploeg heeft Bakelants nog ambities. “Ja, ik droom nog van het WK en ook het EK. Het is twee keer een lastig parcours, ik denk dat ik zeker van dienst kan zijn voor de Belgische nationale ploeg. Op het WK kan ik zeker iets kan betekenen voor die jongere renners zoals Laurens De Plus, Remco Evenepoel en Dylan Teuns.”