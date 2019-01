Bakelants: "Nieuwe ploeg vinden was bijna mission impossible" Marc Ghyselinck

04 januari 2019

09u15 0 Wielrennen De toekomst hing aan een zijden draadje. Uiteindelijk vond Jan Bakelants (32) onderdak bij Team Sunweb. Na een jaar waarin hij in hoofdzaak moest herstellen van een zware valpartij in de Ronde van Lombardije 2017, kan Bakelants zich in 2019 weer coureur noemen.

Wat voorafging: bij een val in de Ronde van Lombardije 2017 brak Jan Bakelants zeven ribben en twee ruggenwervels. Bakelants was weken aan zijn bed gekluisterd, maar maakte op 24 maart 2018 toch zijn rentree in de Classic Loire Atlantique. Bakelants reed één koers in maart, koerste acht dagen in april, vijf dagen in juni, twee in juli en werd in augustus dan toch weer min of meer coureur. Hij reed de rondes van Polen en Duitsland, deed Québec en Montréal en dan nog twee koersen in België.

Rancune tegenover AG2R

Bakelants had gehoopt op deelname aan de Vuelta, maar in augustus zag zijn toenmalige AG2R-ploeg af van dat plan. "Bijna werd het voor mij mission impossible om een nieuwe ploeg te vinden", zegt Bakelants. De rancune over hoe hij door zijn ex-werkgever werd behandeld is voelbaar, maar Bakelants houdt de lippen stevig op elkaar. "Dit is niet het gevecht dat ik in de pers moet leveren."

Het duurde maanden. Bakelants voerde de zoektocht naar een nieuwe ploeg zelf. "Ik stond open voor elke aanbieding. Ploegen stelden zich vragen over mijn staat van paraatheid. Dat verhaal is wel een paar keer teruggekomen, dat ze er niet meer in geloofden en dat ze daarom afhaakten.” Het was ook een moeilijk jaar in de WorldTour, weet Bakelants. "Er zijn maar achttien ploegen. Veel ploegen hebben afgeslankt. Ik weet niet of je dat weet, maar er zijn maar 480 WorldTourcoureurs. Dat is niet veel."

Bij Sunweb lukte het dan toch. "Hoe ik hier ben terechtgekomen? Daar kan ik niet veel over zeggen. Alleen dat ik geluk heb gehad. Dat ik de juiste persoon op het juiste moment heb ontmoet.” Hij tekende een contract voor één seizoen. Over de Tour de Provence (februari), Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië (maart) gaat het naar de Ronde van Italië, waar hij een helper zal zijn voor Tom Dumoulin, die voor de tweede keer de Giro tracht te winnen.

Bakelants zal niet veel voor eigen rekening rijden, weet hij. In Parijs-Nice moet hij voor Wilco Kelderman werken. Het is nieuw voor hem. "Maar het is vroeg om daar uitspraken over te doen. Misschien haal ik een heel grote voldoening uit de Giro die ik met Tom Dumoulin rijd. Dat is toch ook uniek." (MG)