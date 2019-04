Bakelants haalt uit naar ex-ploeg AG2R: “Ze lieten mij aan mijn lot over” JH

Bron: Podcast Vive Le Velo 0 Wielrennen Gisteren was Jan Bakelants te gast in de Vive Le Vélo 2019 podcast van Karl Vannieuwkerke. De Olenaar had het ondermeer over de professionaliteit van zijn huidige team, Sunweb, maar ook over de aanleiding van zijn verzuurde relatie met zijn vorige werkgever, AG2R.

De oorzaak van de slechte verhouding met AG2R ligt niet bij de “spuuglelijke” bruine broeken van het team, maar wel bij zijn val in de Ronde van Lombardije in oktober 2017, waarbij Bakelants zeven ribben, twee ruggenwervels én twee lendenwervels brak. Vooral wat er na de val gebeurde, ergerde Bakelants mateloos. “Na mijn val werd ik aan mijn lot overgelaten. Iedereen ging gewoon naar huis zonder zich van mijn situatie te vergewissen”, vertelde Bakelants. “Ik was op het randje van verlamming, maar er is geen ploegarts bij mij geweest”, ging de Olenaar verder. Ook het gezegde “de koers gaat altijd door” vond Bakelants geen geldig excuus, aangezien het de laatste wedstrijd van het seizoen was.

Ook na zijn revalidatie had ‘Baki’ de indruk dat de ploegleiding van het Franse WorldTour-team hem niet meer terug in competitie wou. Ik moest in Frankrijk bij een geneesheer langsgaan, zogezegd om de werknemer, ikzelf, te beschermen dat ik niet te vroeg terug aan het werk ging”, zei Bakelants. “Ik vond het vreemd dat ik daar naartoe moest. Het jaar voordien moest mijn ploegmaat Stijn Vandenbergh na een schedelbreuk ook lang revalideren, maar hem hebben ze daar nooit iets over gezegd. Het was alsof de ploegleiding hoopte dat ik niet meer mocht terugkeren”, concludeerde Bakelants.

Bakelants reed vorige week nog een anonieme Ronde van Catalonië, maar werkte die wel af in dienst van de Nederlander Wilco Kelderman, die in de vijfde rit zijn sleutelbeen brak.

