Bakelants deze namiddag overgebracht naar UZ Gasthuisberg in Leuven, waar dringende operatie wacht

Na zijn zware val in de Ronde van Lombardije afgelopen zaterdag, werd Jan Bakelants meteen overgebracht naar het St. Anna ziekenhuis in Como (Italië) voor onderzoek. Daar werd vastgesteld dat de 31-jarige renner maar liefst zeven ribben, twee ruggenwervels én twee lendenwervels gebroken heeft.

Bakelants zal een dringende operatie moeten ondergaan in België. Door onder andere een hemothorax was het de afgelopen dagen echter niet mogelijk om de AG2R-renner over te brengen naar ons land. Nu zijn toestand is gestabiliseerd, zal hij vanmiddag gerepatrieerd worden naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. Gisteren is reeds een medisch team gearriveerd dat hem tijdens deze repatriëring zal bijstaan. Indien alles goed verloopt, zal hij dan morgen Leuven geopereerd worden door een gespecialiseerde arts. Nadien wacht Bakelants uiteraard nog een lange revalidatie.

"Gezien de omstandigheden, is het moeilijk voor Jan om te reageren op de vele berichten van steun, die hij enorm apprecieert. Jan en zijn familie danken iedereen om hen in deze moeilijke periode de nodige rust te gunnen, waarin zijn verder herstel prioritair is. Eenmaal de repatriëring en de operatie achter de rug zijn, kan er een verdere update gegeven worden", klinkt het in de mededeling.

