Bakelants 40 dagen na doodsmak: “Het gaat goed met mij. Hopelijk kan ik in januari mee op ploegstage” XC

19u18

Bron: Eigen berichtgeving 1 Photo News Bakelants kwam zwaar ten val in de Ronde van Lombardije. Wielrennen Een maand geleden maakte Jan Bakelants een doodsmak in de Ronde van Lombardije. Er werd toen vastgesteld dat de 31-jarige renner van AG2R maar liefst zeven ribben, twee ruggenwervels én twee lendenwervels gebroken had. Vandaag klinkt onze landgenoot alvast vrij optimistisch: “Het gaat goed met mij. Hopelijk kan ik al aanwezig zijn op de tweede ploegstage in januari.”

“Ik ben blij dat ik normaal kan functioneren. 's Avonds probeer ik af en toe te koken en soms ga ik iets eten of drinken met de familie. Daarnaast moet ik nog veel rusten en op bed liggen. Geen spectaculaire dingen dus, al is bij de kinesist gaan voorlopig mijn voornaamste bezigheid”, luidt het bij Bakelants. “Dat is dan drie keer per week onder begeleiding, en thuis heb ik ook nog het nodige materiaal om oefeningen te doen. Zo probeer ik mijn rug te mobiliseren en de kracht in mijn benen te onderhouden.”

En of het de goede kant opgaat met onze landgenoot. “Volgende week ga ik al eens op de rollen rijden. Buiten fietsen is nog veel te vroeg. Midden december volgt een nieuwe controle en dan moet blijken of ik er effectief klaar voor ben”, vertelt Bakelants. “Ik hoop alvast de tweede ploegstage in januari mee te maken. Meer uit sympathie, want ik denk niet dat ik met mijn ploegmaats kan meerijden. Het zou met een eigen schema zijn. Dus ja, het gaat prima met mij. Ik heb er vertrouwen in dat alles weer snel goed komt, al kunnen er natuurlijk altijd complicaties optreden. Afwachten.”

RV Jan Bakelants op ziekbed met hond en dochtertje.