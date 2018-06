Bahrain-Merida brengt bod uit op Van Aert: “Hij wil naar een WorldTour-ploeg” XC

26 juni 2018

15u29

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen Bahrain-Merida heeft een officieel bod uitgebracht op Wout van Aert. Dat vertelt teammanager Brent Copeland aan Cyclingnews. “We doen er alles aan om hem aan boord te krijgen.”

"We hebben een officieel bod gedaan op Van Aert, maar hij ligt nog tot 2019 onder contract", luidt het bij Copeland. "Het komende veldritseizoen kan de zaken wel gecompliceerd maken. Zo is het niet duidelijk of hij in 2019 of pas later naar ons zou kunnen komen.”

“Hoe dan ook: ik heb er vertrouwen in, gezien de manier waarop de dingen tot nu toe zijn gegaan. Dat is juist een gevoel”, aldus Copeland. “We respecteren zijn contract bij Veranda’s Willems-Crelan en willen dit op een eerlijke manier doen. Maar: ik weet dat hij naar een WorldTour-ploeg wil.”