Backaert: "Door de boerderij ontwikkel ik mijn spieren"

19u52 78 Photo News Wielrennen Immens populaire boerenzoon. Frederik Backaert is graag gezien in de wielerwereld. De 27-jarige Oost-Vlaming staat gekend als een eeuwige aanvaller, maar wil in 2018 meer op resultaten mikken. “De bedoeling is dat ik in de klassiekers de finale rijd”, aldus Backaert in stageoord Benidorm.

'Backie' reed zich in de Ronde van Frankrijk in de kijker, maar had zijn contract bij Wanty-Groupe Gobert vóór de Tour verlengd. “Of ik daar spijt van heb? Vijgen na Pasen. Voor hetzelfde geld val ik tijdens de eerste etappe van de Tour en dan sta je daar zonder contract”, luidt het bij Backaert. “Ik heb wel maar voor één jaar getekend, omdat ik door mijn leeftijd (27, red.) hogerop wil. Maar ik ben wel blij dat ik nu bij Wanty zit. Hier kan ik mijn eigen kans gaan, bij een andere ploeg zou ik momenteel moeten knechten.”

Photo News Backaert rechts) in Benidorm met Offredo.

Elk jaar een stapje hogerop. Dat is het doel. Aan ambities geen gebrek bij ‘Backie’, die zonder na te denken zijn doelen opsomt: “Omloop, GP Le Samyn, E3 Harelbeke, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Tour du Finistère en Tro-Bro Léon.” Straf. “De bedoeling is om in die koersen telkens de finale te rijden. Mijn basisconditie is in elk geval in orde, want ik heb deze winter veel meer getraind. Mijn voorbereiding is ook perfect gelopen. Ik ben nooit ziek geworden.” Dat belooft. En wat na het voorjaar? “Dauphiné en Tour zou leuk zijn. Daar wil ik dan wel meermaals in de vroege vlucht zitten. Logisch. Bergop kan ik niet met de besten mee en ik ga ook niet meedoen in een massaspurt.”

“Zie mezelf nog vijf jaar in het profpeloton”

Het leven van Backaert bestaat immers niet enkel uit fietsen. De boerenzoon woont nog bij zijn ouders. "Mijn vader is 67 jaar, mijn moeder 57 jaar. Dus ik zie mezelf nog een jaar of vijf in het profpeloton rondfietsen. Daarna is het de bedoeling dat ik de boerderij overneem. Tenzij ik echt een dik contract heb, dan neem ik een knecht aan.”

Fietsen in de voormiddag, werken op de boerderij in de namiddag. Niet eenvoudig, maar volgens Backaert wel goed te combineren. “Het is zelfs positief voor mij. De boerderij is een soort van training, aangezien ik mijn spieren op die manier goed ontwikkel. Daardoor heb ik zelfs geen nood aan core stability”, lacht Backaert.

