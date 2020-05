Axel Merckx wil WK 2026 mee naar VS halen: “Attractief parcours, maar het mag ook geen slagveld worden” JDK

20 mei 2020

07u29 0

Wordt het WK wielrennen in 2026 georganiseerd in Portland, Oregon? Als het van Axel Merckx afhangt wel. Hij zet mee zijn schouders onder het project dat de wereldtitelstrijd, elf jaar na Richmond, opnieuw naar de Verenigde Staten moet halen. “Ik help onder meer het parcours uitstippelen”, verklaart Merckx zijn rol. “Ze willen het attractief maken, maar het mag ook geen slagveld worden. Een WK-circuit moet elk type renner kans bieden op de regenboogtrui, vind ik.”

The Rose City, zoals Portland wordt genoemd, is volgens Merckx een heel mooie stad. “Met een prachtige fietsomgeving. De plannen ogen goed, maar staan in de kinderschoenen. De organisatoren moeten nog de fondsen bij elkaar sprokkelen. We rekenen ook op de steun van de lokale autoriteiten. Ten vroegste voor 2025, maar we mikken eerder op 2026. Er is dus nog wat tijd. We werken er hard aan. Tegen het einde van het jaar hadden we ons dossier graag klaar gehad, maar door de coronacrisis wordt dat mogelijk iets later.”

Dit jaar vindt het WK plaats in het Zwitserse Aigle/Martigny, volgend jaar in Leuven. In 2022 is het Australische Wollongong aan de beurt, in 2023 het Schotse Glasgow en in 2014 het Zwitserse Zürich.

