Axel Merckx topkandidaat om bondscoach te worden, Peter Van Petegem zorgt voor concurrentie Bart Audoore

19 oktober 2018

11u25 3 Wielrennen Wordt Axel Merckx (46) de nieuwe wielerbondscoach voor ons land? Het zou zomaar kunnen. De ‘zoon van’ staat bij de bond hoog genoteerd om Kevin De Weert op te volgen. En de liefde is wederzijds. “Ik zou het een grote eer vinden”, zegt Merckx, die echter nog niet zegezeker is. Volgens Wielerflits ligt ook de naam van Peter Van Petegem prominent op tafel bij de wielerbond.

Belangrijk detail in het geval van Marckx: het initiatief kwam van de bond, terwijl de meeste van zijn ‘concurrenten’ zelf een sollicitatie stuurden. “Ik heb inderdaad telefoon gekregen van de bond”, zegt Merckx. “Ze wilden weten of ik interesse had en of het praktisch haalbaar is.”

Dat laatste is belangrijk: na zijn actieve carrière, die hij in 2007 afsloot, week Merckx uit naar Canada, waar zijn vrouw vandaan komt. Hij leidt er zijn profploeg Hagens Berman Axeon, met enkel jonge renners (U23) en een hoofdzakelijk Amerikaans programma. Moeilijke situatie, zou je denken, maar Merckx verrast: “Ik heb gezegd dat het kan.”

Hij blijkt bijzonder gecharmeerd door de interesse en bovendien zitten de omstandigheden mee. “Los van wat nu gebeurt, hadden wij al beslist dat we volgend seizoen met de ploeg in Europa zullen gaan koersen”, zegt Merckx. “Ons programma zal voor 80 procent uit Europese koersen bestaan. Ik zal dus vaak in België zijn, of toch zeker in de buurt. De koers volgen en contact houden met de juiste mensen zal geen probleem zijn.”

Ook Van Petegem genoemd

Merckx is dus een belangrijke kandidaat, maar ook Peter Van Petegem wordt op dit moment hoger ingeschat dan heel wat andere kandidaten op de relatief lange lijst die de bond samenstelde. Dat bevestigt Jos Smets, directeur bij Belgian Cycling, aan WielerFlits. ”Merckx en Van Petegem zijn twee namen op een lijst van twintig”, zo klinkt het op de wielerwebsite. “Frederik Broché, onze technisch directeur, buigt zich over de lijst om die binnenkort te herleiden tot een handvol kandidaten met het ideale profiel.” Van Petegem vertolkt tegenwoordig een rol in de verzekeringswereld. Het bedrijf waarvoor hij werkt is ook de makelaar van de Belgische wielerbond.