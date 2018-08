Axel Merckx springt in de bres voor 20-jarige ex-renner die zijn been verloor na ongelukkig incident MDB

09 augustus 2018

12u17

Bron: Cycling News

Adrien Costa heeft al flink wat obstakels moeten overwinnen in zijn nog jonge leven. De 20-jarige Amerikaan zei het wielrennen vaarwel na de dood van zijn ploegmaat en recent verloor de vroegere stagiaire van Quick.Step een been tijdens een klimongeluk. Axel Merckx probeert de onfortuinlijke jongeman nu te helpen.

Op 29 juli sloeg het noodlot toe voor Adrien Costa. Hij waagde zich aan de klim van de Mount Conness in Mono County, Californië tot het plots fout liep. "Adrien was op een hoogte van 11.400 feet (bijna 3,5 kilometer) aan het klimmen. Hij klauterde naar de basis van de klimroute toen een grote rots van bijna twee kilogram wegschoof en zijn been verpletterde tegen een onderliggende rotsblok", klinkt het op een online pagina om geld in te zamelen voor Costa. Door het incident moest het rechterbeen van Adrien Costa tot boven de knie geamputeerd worden. Zijn team Axeon Hagens Berman startte de 'fundraising' op en ook Axel Merckx zette zijn schouders onder het project. Om de medische kosten te drukken werd er ondertussen al bijna 47.000 dollar opgehaald.

Adrien Costa mag dan wel slechts 20 jaar zijn, hij kwam al heel wat tegen in zijn nog jonge leven. De Amerikaan gold als een jong talent en won in 2016 nog een rit in de Ronde van de Toekomst. In datzelfde jaar mocht Costa nog als stagiair meerijden bij het Quick.Step van Patrick Lefevere. Totdat hij na een tragisch incident uit de wielerwereld stapte. Zijn ploegmaat bij Axeon Hagens Berman (de ploeg van manager Axel merckx) Chad Young kwam in 2017 in een afdaling van de Tour of the Gila zwaar ten val. Uiteindelijk bezweek de 21-jarige renner aan zijn verwondingen. Een verlies dat er zwaar inhakte bij Adrien Costa die zijn fiets dan ook aan de haak hing.