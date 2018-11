Axel Merckx én Sven Vanthourenhout straks nieuwe bondscoaches op de weg? Wielerredactie

05 november 2018

Er is nog niks beslist, en dus ook nog niet getekend, maar het ziet er steeds meer naar uit dat Axel Merckx (46) en Sven Vanthourenhout (37) straks de nieuwe bondscoaches worden op de weg.

De gesprekken lopen nog, maar de wielerbond voelt veel voor een nieuwe structuur waarin Merckx de profs onder zijn hoede neemt en Vanthourenhout verantwoordelijk zou worden voor de nationale beloften. Die laatste zou dan bondscoach van de crossers kunnen blijven en daarnaast ook als assistent van Merckx gaan opereren bij de profs. Het duo moet Kevin De Weert opvolgen die in januari 2019 aan de slag gaat als performance manager bij Lotto-Soudal.

Spaanse wielerploeg Burgos-BH riskeert schorsing na twee positieve dopinggevallen

Het Spaanse procontinentale Burgos-BH riskeert een schorsing van 15 tot 45 dagen. Dat is het gevolg van twee positieve dopinggevallen binnen een jaar in het team.

De twee renners die tegen de lamp liepen, zijn Ibai Salas en David Belda. De eerste werd vorige maand door de Spaanse antidopinginstantie voor vier jaar geschorst op basis van afwijkingen in zijn bloedpaspoort. De tweede kreeg in december 2017 eveneens vier jaar schorsing nadat hij eerder in het seizoen op epo was betrapt.

“Deze twee gevallen in dezelfde periode van twaalf maanden triggeren de toepassing van artikel 7.12.1 van de UCI antidopingregels. Die voorziet een schorsing van een ploeg voor 15 tot 45 dagen”, luidt het. “De UCI heeft de zaak doorverwezen naar de disciplinaire commissie die te gepasten tijde zal oordelen.”

Bij Burgos-BH rijden geen klinkende namen. De Nederlander Jetse Bol is een van de weinige niet-Spanjaarden. Dit jaar won het team een keer, met Daniel Lopez in de Ronde van Qinghai Lake. De Spaanse ploeg mocht in 2018 voor de eerste keer deelnemen aan de Vuelta.