Autobestuurder negeert seingever en rijdt drie jonge renners aan tijdens Franse juniorenkoers JH

04 juni 2019

15u37

Bron: Het Nieuwsblad 50 Wielrennen Angstaanjagend moment tijdens de slotrit van de Tour PACA, een juniorenkoers in Frankrijk. Een autobestuurder negeerde zondag de richtlijnen van een seingever en reed zo pal op drie jonge renners. Zowel de renners als de auto waren zwaar toegetakeld, maar gelukkig (en als bij wonder) vielen er geen doden.

De drie slachtoffers maakten deel uit van een kopgroep van negen toen op vier kilometer van de streep een wagen vanuit tegengestelde richting pal op hen inreed. De bestuurder negeerde signalen van de seingever en kwam zo op het parcours terecht. Twee van de drie zijn zwaar gewond, maar verkeren niet in levensgevaar: Eliot Verniengeal liep een dislocatie van de knie, een scheur in de ligamenten en verschillende open wonden op en Fabien Arthein brak zijn bekken en pols. Valentin Frejou kwam er vanaf met oppervlakkige verwondingen.

Ondanks de blessures, komen de renners er (relatief) goed van af, als we foto’s van de wagen zien. Naast een gebroken voorruit en geblutste bumper hing de witte Dacia vol met bloed, allerminst een prettig beeld. Tom Leboucher won de rit uiteindelijk, het eindklassement was voor Rémi Cocusse, maar dat was voor één keer bijzaak.