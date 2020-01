Australische renner loopt gescheurde teelbal op bij ongelukkige val: “Mannen, ‘t is zo pijnlijk als je denkt” Redactie

13 januari 2020

11u48

Bron: The Advertiser 2

Als Australiër de koersen op eigen terrein missen door een blessure, is pijnlijk. Zeker als de blessure nog eens zeer ongelukkig is, zoals in het geval van Chris Hamilton. De 24-jarige renner van Team Sunweb, vorig jaar nog zesde in het eindklassement van de Tour Down Under, liep een gescheurde teelbal op toen hij ten val kwam tijdens een trainingsrit.

“Ik zou willen zeggen dat ik iets gevaarlijks aan het doen was, maar ik ben gewoon gevallen op het fietspad”, geeft Hamilton toe op Instagram. “Ik heb geen breuken opgelopen, maar omdat ik toch weet dat de mensen het toch zullen vragen: ik heb een teelbal gescheurd. Inderdaad, mannen, het is zo pijnlijk als je zou denken. De operatie om enkele zaken te herstellen, is goed verlopen. Maar op dit moment is het nog moeilijk om in te schatten wanneer ik hersteld zal zijn.” Maar voor de Tour Down Under moet hij dus al zeker passen.

Een gescheurde teelbal is niet levensbedreigend, zo vertelde Simon McRae, een uroloog die werkt voor het St. Vincents Ziekenhuis in Massachusetts, aan Vice. “Het ergste dat kan gebeuren, is dat je één of beide testikels kwijtraakt. Maar dat iemand beide testikels verliest, heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik herinner me wel een patiënt die een teelbal verloor na een mountainbike-ongeluk. Hij belandde met zijn volle gewicht op de bovenbuis van zijn fiets en er bleef niets van het kapsel over. We hebben de teelbal moeten verwijderen en prothese geplaatst.”

