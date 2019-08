Australiër Morton wint vijfde rit Ronde van Utah, Hermans blijft leider YP

18 augustus 2019

08u27

Bron: Belga 0 Tour of Utah Onze landgenoot Ben Hermans (Israel Cycling Academy) start zondag (plaatselijke tijd) als leider aan de slotetappe van de Ronde van Utah (2.BC). De 33-jarige Limburger werd zaterdag zestiende in de vijfde, en voorlaatste, etappe, over 128 kilometer met start- en aankomstplaats in Canyons Village. De etappezege was voor de Australiër Lachlan Morton (EF Education First), die in een sprint met twee de Nieuw-Zeelander Hayden McCormick (Team BridgeLane) het nakijken gaf.

Het was voor de 27-jarige Morton zijn vijfde profzege. De Australiër behaalde tot dusver al zijn overwinningen in Utah. Hij won eerder een etappe in 2013 en drie jaar later twee etappes en het eindklassement.

Hermans begint zondag met een voorsprong van 46 seconden aan de slotrit in de Ronde van Utah. Dat is een heuvelachtige etappe van 125,9 kilometer, met start en aankomst in Park City. Onderweg moeten twee zware beklimmingen bedwongen worden.

Ben Hermans hoopt zich dit jaar te verzekeren van de eindzege in Utah. Vorig jaar strandde hij op de tweede plaats in het eindklassement.

De uitslag van en de stand na de vijfde etappe in de Ronde van Utah:

. Uitslag:

1. Lachlan Morton (Aus/EF Education First) de 128 kilometer in 3u05:54

2. Hayden McCormick (NZe) z.t.

3. Simone Velasco (Ita) op 0:18

4. Marco Canola (Ita); 5. Evan Huffman (VSt); 6. Dylan Sunderland (Aus) 0:26; 7. Michael Rice (Aus) 0:29; 8. Samuel Boardman (VSt; 9. Matt Zimmer (VSt) 0:31; 10. Bernat Font (Spa) 0:49 ... 16. Ben Hermans 1:22

. Stand:

1. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) in 15u34:34

2. James Piccoli (Can) 0:46

3. Niklas Eg (Den) 1:10

4. Kyle Murphy (VSt) 1:48; 5. Joe Dombrowski (VSt) 2:08; 6. Joao Almeida (Por) 2:34; 7. Peter Stetina (VSt) 2:47; 8. Lawson Craddock (VSt) 3:10; 9. Rob Britton (Can) 3:53; 10. Matteo Badilatti (Zwi) 4:15