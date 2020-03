Astana-renners al twee maanden niet betaald: “Aan het einde van de week is alles opgelost” CPG

09 maart 2020

12u40

Bron: AS 1 Wielrennen Nervositeit troef in het Astana-kamp. De renners - waaronder onze landgenoot Laurens De Vreese - en andere personeelsleden worden al sinds januari niet meer uitbetaald door hun Kazachse werkgever. “Het klopt dat we nog niet alle lonen in 2020 konden betalen”, klinkt het bij algemeen manager Alexandr Vinokurov in een reactie. “De betalingen zijn gedeeltelijk uitgevoerd. Een oplossing is in de maak.” Twee jaar geleden kende de ploeg al gelijkaardige financiële problemen.

“Vorige week ontving ons team de officiële bevestiging van onze hoofdsponsor Samruk Kazyna dat de financiële problemen aan het einde van deze week opgelost zullen zijn en dat we de middelen krijgen om de achterstallige lonen van februari en maart uit te betalen”, laat Astana-manager Vinokurov weten.

“Omdat we worden gesponsord door officiële overheidsorganisaties, is er soms een vertraging in de betaling vanwege een trage administratieve verwerking van de goedkeuring van het geld. Gedurende de vijftien jaar die we al actief zijn in het wielerpeloton, heeft onze hoofdsponsor ons financieel altijd naar behoren voorzien”, klinkt het.

“We willen ook duidelijk maken dat onze huidige terugtrekking uit wedstrijden wegens het coronavirus niets te maken heeft met de financiële vertragingen”, luidt het bij de Kazachse ploeg die vorige week liet weten tot 20 maart geen wedstrijden meer te zullen rijden vanwege het virus.

Het is niet de eerste keer dat Astana moeilijkheden ondervindt met het uitbetalen van haar renners. In 2018 bevond de ploeg van algemeen manager Alexander Vinokourov zich op de rand van de afgrond, omdat het team geen centen meer ontving van de Kazachse regering. “Als de sponsors niet snel met geld over de brug komen, dreigt het team Astana op te houden te bestaan”, klonk het toen bij Vinokourov.

Sinds de oprichting in 2007 van Astana, wordt de ploeg gefinancierd door een consortium van staatsbedrijven onder de naam Samruk Kazyna.

Vorige maand kwam de ploeg ook al op negatieve wijze in het nieuws. De namen van Fuglsang en Lutsenko werden in verband gebracht met de beruchte dopingarts Michele Ferrari. Een onderzoek van de UCI Anti-Doping Foundation leverde niets op.

Astana boekte dit wielerjaar als zes overwinningen: drie keer Jakob Fuglsang. Miguel Ángel López, Luis León Sánchez en Aleksandr Vlasov zorgden voor de andere zeges.