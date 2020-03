Astana-renners al ruim twee maanden niet betaald CPG

09 maart 2020

11u40

Bron: AS 0 Wielrennen Nervositeit troef in het Astana-kamp. De renners - waaronder onze landgenoot Laurens De Vreese - en andere personeelsleden zouden volgens de Spaanse sportkrant AS al sinds januari niet meer uitbetaald worden door hun Kazachse werkgever. Twee jaar geleden kende de ploeg al gelijkaardige financiële problemen.

Of en wanneer de renners van Astana hun achterstallige loon zullen krijgen, is een groot vraagteken. De teamleden van Astana wachten al ruim twee maanden op hun wedde. De ploeg probeert hen gerust te stellen, maar kan nog niet zeggen wanneer alles in orde komt.

Het is niet de eerste keer dat Astana moeilijkheden ondervindt met het uitbetalen van haar renners. In 2018 bevond de ploeg van algemeen manager Alexander Vinokourov zich op de rand van de afgrond, omdat het team geen centen meer ontving van de Kazachse regering, die als sponsor van de ploeg fungeert. “Als de sponsors niet snel met geld over de brug komen, dreigt het team Astana op te houden te bestaan”, klonk het toen bij Vinokourov.

Sinds de oprichting in 2007 van Astana, wordt de ploeg gefinancierd door een consortium van staatsbedrijven onder de naam Samruk-Kazyna.

Vorige maand kwam de ploeg uit ook al op negatieve wijze in het nieuws. De namen van Fuglsang en Lutsenko werden in verband gebracht met de beruchte dopingarts Michele Ferrari. Een onderzoek van de UCI Anti-Doping Foundation leverde niets op.

Astana boekte dit wielerjaar als zes overwinningen: drie keer Jakob Fuglsang. Miguel Ángel López, Luis León Sánchez en Aleksandr Vlasov zorgden voor de andere zeges.

