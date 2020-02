Astana in vieze papieren: geheim rapport linkt Fuglsang en Lutsenko aan dopingarts Ferrari XC

02 februari 2020

21u21 22 Wielrennen Astana-renners Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko worden in verband gebracht met de geschorste dopingdokter Michele Ferrari. Dat melden Deense en Noorse media (Politiken, DR en VG) op basis van een geheim rapport van anti-dopingorganisatie CADF.

In het geheime rapport staat dat Fuglsang, vorig seizoen onder meer winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné, deel uitmaakt van het dopingprogramma van Ferrari. Ook Astana-ploeggenoot Alexey Lutsenko was bij minstens één ontmoeting tussen de Deen en Italiaanse arts van de partij.

Het CADF is eveneens in het bezit van bewijs waaruit blijkt dat Ferrari zich actief bezighoudt met het verstrekken van doping aan Astana-renners. De Italiaan zou het afgelopen jaar aanwezig zijn geweest bij de Kazachse WorldTour-formatie in de Ronde van Catalonië 2019. De uitvalsbasis van Ferrari zou het Zwitserse Lugano zijn.

Ferrari werd wegens zijn dopingpraktijken meermaals levenslang geschorst. Eerst door de Italiaanse wielerbond, nadien door het USADA (United States Anti-Doping Agency). ‘t Is dus verboden om hulp in te roepen van de omstreden arts.

Deense en Noorse media spraken -los van het onderzoek- met twaalf insiders, die bevestigen dat Fuglsang tijdens een training in de buurt van Monaco gezien is met Ferrari. De media hebben Astana, Fuglsang en Lutsenko geconfronteerd met het rapport, maar zij willen niet reageren. Ook Ferrari onthoudt zich voorlopig van commentaar.

Onze chef wielrennen Marc Ghyselinck stelde zich vorig jaar in de Tirreno-Adriatico reeds vragen bij de prestaties van Astana. “Wielrennen is een sport waarin niets is wat het lijkt. Het zijn gure tijden geweest. Als een ploeg zo domineert als Astana doet, moet je met twee woorden spreken”, klonk het onder meer. Wordt vervolgd.