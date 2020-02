Astana en Ferrari ontkennen samenwerking: “We zullen meewerken aan elk onderzoek dat wordt geopend” Redactie

03 februari 2020

15u53 0 Wielrennen Wielerploeg Astana is in verlegenheid gebracht door publicaties in Noorse en Deense media over banden van de Deense wielrenner Jakob Fuglsang met dopingarts Michele Ferrari. “We zetten ons in voor de strijd tegen doping. Maar er is nog geen procedure gestart tegen een renner die bij het team is aangesloten”, klinkt het in een officiële mededeling van Astana. Ook de dokter zelf heeft gereageerd op de berichten.

Deense en Noorse journalisten hebben een geheim rapport ingekeken van de onafhankelijke dopingwaakhond CADF. Uit dat document van 24 bladzijden, zou blijken dat de Deen banden heeft met Michele Ferrari. Die werd in 2012 levenslang geschorst omdat hij het brein was achter het grootschalige dopingprogramma van Lance Armstrong.

Al onze renners moeten voldoen aan de antidopingregels, waaronder het verbod om samen te werken met geschorste individuen of dokters Astana

De Deense krant Politiken, de Deense openbare zender DR en de Noorse krant VG konden het rapport inkijken. Daarin zou staan dat Ferrari contacten heeft gehad met renners van Astana (de ploeg van Fulglsang) en recent ontmoetingen had met de Deen en zijn Kazachse teamgenoot Alexey Lutsenko in Nice en/of Monaco, de woonplaats van Fuglsang.

Astana zegt “nota te nemen” van de berichtgeving en weerlegt tegelijkertijd de beschuldigingen. “Astana is vastberaden in de strijd tegen doping. Al onze renners moeten voldoen aan de antidopingregels, waaronder het verbod om samen te werken met geschorste individuen of dokters. Het team werkt niet samen met verdachte dokters, zoals dokter Michele Ferrari. De renners mogen geen externe dokters raadplegen om zo activiteiten uit te oefenen, of een dieet of behandeling voorgeschreven te krijgen, die gelinkt zijn aan hun prestatie.”

Astana benadrukt een licentie voor 2020 te hebben ontvangen, en te voldoen aan alle daaraan verbonden verplichtingen zoals het naleven van de antidopingregels. “Het team houdt contact met de UCI en de CADF om zo meer te weten te komen. We zullen samenwerken met elk onderzoek dat wordt geopend door de CADF of UCI”, luidt het verder.

De Kazachse ploeg benadrukt verder dat er (nog) geen procedure is opgestart tegen een renner. “Astana gelooft dat, als het CADF enig bewijs tegen een renner of de ploeg zou hebben, er onmiddellijk een disciplinaire procedure zou zijn opgestart in overeenstemming met de antidopingregels en de wereldantidopingcode.”

Ferrari: “Al 10 jaar geen contact meer met Astana”

Ook Michele Ferrari zelf ontkent dat hij Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko voorzien heeft van doping. Dat vertelt hij op zijn website 53x12. Ferrari beweert dat het rapport gebaseerd is op valse informatie. “Al meer dan 10 jaar heb ik geen contact meer met renners van Astana. Bovendien is het minstens 12 jaar geleden dat ik nog in Monaco of Nice geweest ben.”

Ook zijn aanwezigheid tijdens de laatste Ronde van Catalonië ontkent hij. “In 1994 ben ik voor het laatst naar een wielerwedstrijd gegaan”, aldus Ferrari. De beruchte dokter merkt ten slotte fijntjes op dat hij nooit veroordeeld is voor doping.