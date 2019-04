Astana blijft heersen in het rondewerk: Izagirre steekt eindzege op zak in Baskenland, Yates wint slotrit DMM

13 april 2019

17u32 5 Wielrennen Anticlimax voor Bora-Hansgrohe in de Ronde van het Baskenland. Na een kleine week heerschappij leek Emanuel Buchmann in de slotrit klaar voor de eindzege, maar de Duitser liet zich nog de kaas van het brood eten door Ion Izagirre. De Spanjaard stak in een bergachtige rit nog de eindoverwinning op zak. De ritwinst was voor Adam Yates.

Oorlog in de Ronde van het Baskenland. In de slotrit in en rond Eibar stond de leiderstrui van Emanuel Buchmann op het spel. De Duitser had het kleinood gisteren na een solo overgenomen van ploegmaat Schachmann. Voor Bora-Hansgrohe was het de 4de ritoverwinning op 5 koersdagen in het Baskenland. Grote vraag was of de ploeg de kroon op het werk zou zetten in de korte, maar bergachtige slotrit.

Bora-Hansgrohe liet in het wedstrijdbegin 18 renners wegrijden. Daarbij twee Belgen. Van der Sande en Devenyns konden elk hun kans gaan, maar ver kwamen ze niet. Dat was in hoofdzaak te wijten aan Astana. De ploeg van Alexander Vinokourov heerst dit jaar in het kleinere rondewerk en had een plannetje klaar. Met Jakob Fuglsang en Ion Izagirre had de hemelsblauwe formatie twee renners in de top van het klassement. Fuglsang trok van ver alle registers open. Izagirre volgde samen met Pogacar en Martin. De eerder ontsnapte Adam Yates haakte ook aan.

Buchmann en Bora-Hansgrohe hadden geen antwoord in huis op de plotse coup. Konrad en Schachmann deden er alles aan om de voorsprong van de aanvallers binnen de perken te houden, maar het vijftal vooraan reed steeds verder weg. Goed nieuws voor Astana, dat met Ion Izagirre al snel virtueel de leidertstrui te pakken had. De Spanjaard won eerder de Ronde van Valencia en steekt nu ook de eindzege op zak in de Ronde van het Baskenland. Izagirre finishte in elke rit bij de eerste tien. Gestolen heeft hij het dus allerminst.

Restte nog de strijd voor de ritoverwinning en de vraag of het een dubbelslag voor Astana zou worden. Op de laatste steile bult waagde Yates zijn kans. Mét succes. De tweelingbroer van Simon Yates bleef uit de greep van het Astana- en UAE-duo. Ritwinst voor Yates, eindwinst voor Izagirre. De ontnuchtering voor Bora en Buchmann werd in de slotkilometer nog iets groter. Een seingever stuurde de gele trui de verkeerde kant op. Buchmann verloor daarmee nog wat extra seconden en leek zo van de eerste naar de vierde plaats in het klassement te tuimelen. Uiteindelijk kwam de koersdirectie in het Baskenland hem toch nog tegemoet met een tweede stek.

Top tien rit

1. Adam Yates (GBr/MTS) 118.2km in 2u59:46 (gem. 39.45114km/u)

2. Daniel Martin (Ier/UAD) op 0:01

3. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:01

4. Ion Izagirre (Spa/AST) 0:01

5. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 0:27

6. Bauke Mollema (Ned/TFS) 01:24

7. Mikel Landa (Spa/MOV) 01:24

8. Hugh Carthy (GBr/EF1) 01:29

9. David Gaudu (Fra/GFC) 01:36

10. Lucas Hamilton (Aus/MTS) 01:36

Top tien klassement

1. Ion Izagirre (Spa/AST) 783.7km in 19u24:09 (gem. 40.391705km/u)

2. Daniel Martin (Ier/UAD) op 0:29

3. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:36

4. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:43

5. Adam Yates (GBr/MTS) 0:51

6. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 01:56

7. Mikel Landa (Spa/MOV) 02:56

8. Mikel Nieve (Spa/MTS) 03:25

9. Enric Mas (Spa/DQT) 04:27

10. Hugh Carthy (GBr/EF1) 05:30