ASO doet de deur dicht: geen extra teams en dus geen Mathieu van der Poel in de Tour van 2020

05 mei 2020

21u24

Bron: L'Équipe 2 Wielrennen De Tour zal geen extra teams toelaten volgens ASO-baas en organisator Christian Prudhomme. De Fransman gooit daarmee de deur dicht voor Mathieu van der Poel. Die laatste hoopte met Alpecin-Fenix in extremis op een deelname.

Christian Prudhomme, de grote baas bij Tour-organisator ASO, heeft in een interview bij het Franse L’Équipe te kennen gegeven dat er geen uitbreiding is van het aantal ploegen in de komende Ronde van Frankrijk (29 augustus - 20 september). “Er is nooit sprake van geweest dat we extra teams zouden uitnodigen naar de Tour. Ik heb daar nooit iets over horen vallen tijdens onze vergaderingen”, vertelt Prudhomme aan L’Équipe.

De uitspraak van Prudhomme is een dikke streep door de rekening voor Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix. De Nederlander had met zijn team gehoopt voor het eerst deel te nemen aan de Ronde van Frankrijk. Van der Poel mikte dit jaar op de Olympische Spelen, maar nu die afspraak werd uitgesteld naar 2021 was er stille hoop op een wildcard voor de Tour.

Te meer omdat de vereniging voor professionele wielerteams (AIGCP) en de rennersvakbond (CPA) een oproep aan de Tourorganisatie hadden gedaan om het aantal ploegen in de Ronde van Frankrijk te verhogen van 22 naar 24. Dat was een mogelijkheid geweest als het aantal deelnemers per ploeg van 8 naar 7 zou dalen. Zover zal het dus niet komen.

“De manager van de ploeg van Mathieu van der Poel heeft me opgebeld, dat wel”, weet Prudhomme. “Maar zelfs als er een ploeg door economische moeilijkheden wegvalt en we maar met 21 teams in plaats van 22 zouden starten, dan nog gaan we geen extra ploegen uitnodigen. We zullen wel 23 ploegen laten starten in het Critérium du Dauphiné. Direct Energie krijgt het 23ste ticket.”

