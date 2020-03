Asgreen: “Jungels zei me dat ik zijn solo van vorig jaar moest herhalen” MCA/XC

01 maart 2020

Kasper Asgreen won de 72ste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne na een knappe solo. “Of ik tegen ploegmakker Jungels zei dat ik beter ging doen dan hem vorig jaar? Neen. Hij zei me vanmorgen dat ik zijn stunt moest herhalen”, lachte Asgreen. “Het was heel hard. Mijn benen deden pijn en ik heb alles gegeven. Dat Fabio Jakobsen (die ‘gevangen’ zat in het peloton, red.) blij is met mijn zege? Altijd als er iemand van het team wint, voelt het aan als een overwinning voor ons allen”, vervolgde de Deen. “Dit was een goed openingsweekend voor Deceuninck-Quick.Step. Gisteren tweede (met Lampaert in de Omloop, red.) en vandaag eerste. Ik hoop dat we zo verder kunnen doen.”