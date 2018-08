Armstrong pakt uit met groot gebaar en bezoekt Ullrich: "Hij bracht het beste in mij naar boven, nu heeft hij alle steun nodig" DMM

18 augustus 2018

Wielrennen Hij had het aangekondigd en nu heeft Lance Armstrong ook effectief de daad bij het woord gevoegd. De 46-jarige Amerikaan bezocht vandaag zijn voormalig rivaal Jan Ullrich in een ontwenningskliniek in Duitsland.

Als actieve renners kruisten ze haast elke julimaand de degens in de Tour, maar nu hebben Lance Armstrong en Jan Ullrich elkaar ook gevonden in het leven na de fiets. De Amerikaan sprak eerder deze week zijn zorgen uit omtrent de toestand van zijn oude concurrent en liet daarbij uitschijnen Ullrich te willen helpen. “Ik hou van Jan Ullrich en zal alles in mijn macht doen om hem bij te staan. Jan is nog steeds een belangrijk iemand in mijn leven. Als atleet was hij een beest, hij motiveerde me zoals geen enkele andere rivaal dat kon doen."

Ullrich, die op dit moment in een ontwenningskliniek verblijft om af te kicken van een drank- en drugsverslaving, kwam afgelopen week tot twee keer toe in het nieuws door aanrakingen met het gerecht. De 44-jarige Duitser liet zich in Mallorca opmerken met een burenruzie en in Frankfurt na een wel heel pijnlijke episode met een prostituee. Ullrich had onder invloed geprobeerd om de vrouw te wurgen, net op de dag dat hij verwacht werd in een afkickcentrum. Na een dag in de cel is de Duitser alsnog opgenomen in een ontwenningskliniek. Daar probeert de Tourwinnaar van 1997 de komende weken om zijn leven opnieuw op de rails te krijgen.

Maar niet alleen, zo blijkt, want vandaag kwam Lance Armstrong zijn ex-concurrent bezoeken. "Geweldig om de dag door te brengen met deze man", schreef de Armstrong onder een foto. "Zoals velen van jullie weten hou ik van Jan Ullrich. Hij was een speciale concurrent voor mij. Hij boezemde me angst in, motiveerde me en bracht het beste in mij naar boven. Enkele jaren later gaat mijn vriend door een moeilijke periode. Ik kon de kans om enkele dagen met hem door te brengen dan ook niet laten liggen. Alstublieft, hou Jan in jullie gedachten. Hij heeft onze steun nodig."