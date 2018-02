Armstrong kan het fietsen niet laten en verschijnt samen met oud-ploeggenoot aan de start van amateurwedstrijd DMM

26 februari 2018

Hoewel hij geschorst is voor het leven kan Lance Armstrong het fietsen niet laten. De Amerikaan - 46 intussen - verscheen vorige week in Arizona aan de start van een amateurwedstrijd voor mountainbikers. In 24 uur tijd was het de bedoeling om zoveel mogelijk rondjes te malen op een plaatselijk parcours. Samen met oud-ploeggenoot George Hincapie maakte Armstrong deel uit van een aflossingsgroepje dat bestond uit vier renners. Vooral het plezier stond centraal voor Armstrong en dat bleek ook uit een 310de plaats in de einduitslag van de wedstrijd.