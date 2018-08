Armstrong deelt bloederige foto na fietsongeluk, in het ziekenhuis wacht hem grote verrassing TLB

Bron: TMZ 0 Wielrennen Lance Armstrong heeft aan een fietstochtje een stevig bebloed aangezicht overgehouden. De 46-jarige Amerikaan deed het verhaal van zijn tuimelperte op Instagram.

"Soms ben je de hamer, soms de nagel", opent Armstrong, die tegen de grond ging op de zogenaamde 'Tom Blake dirt trail' in het Amerikaanse Aspen. "Het was een stevige klap, dus trok ik naar het ziekenhuis om mijn hoofd te laten nakijken. Vroeger zou ik dat niet gewild hebben, maar nu wel."

En zijn bezoekje aan het ziekenhuis leverde Armstrong ook een grote verrassing op. De arts die Armstrong onderzocht, ene Charlie Abramson, was geen onbekende voor 'The Boss'. Enkele weken geleden vroeg Armstrong aan uitgerekend Abramson om een foto van hem en onder anderen George Hincapie te maken. "Ik benoemde de maker van de foto toen als 'één of andere kerel op de top van de Buttermilk-berg. Wel, die kerel was dus de dokter die me vandaag onderzocht heeft."

You just gotta love it when an absolūte legend calls you up and asks if you and your buddy wanna go HAMMER. Thanks @mikekloser for making the trip over to @aspenco. 2.5 hrs + 4000 vert of climbing = a whining @ghincapie! (📷 by some dude at the top of Buttermilk who’s name we didn’t catch. Sorry bro!) Een foto die is geplaatst door null (@lancearmstrong) op 24 jul 2018 om 23:02 CEST