Armoede in wielerland? Helft van het Belgische peloton komt niet rond met maandelijks brutoloon

Bron: Belga 54 Wielrennen Eén op de vijf Belgische wielrenners verdient minder dan 2.000 euro bruto per maand. Dat blijkt uit een enquête die de sportvakbond Sporta liet uitvoeren en die vandaag in Het Nieuwsblad staat.

Een wereld van verschil met het voetbal, waar de gemiddelde speler 30.000 euro per maand opstrijkt. Het is dus niet verwonderlijk dat vier op de tien renners aangeven dat ze het inkomen van hun partner nodig hebben om het gezin te onderhouden, schrijft de krant. Naast het bescheiden inkomen zorgt ook de beperkte contractduur voor druk op het peloton. Maar liefst 89 procent van de gecontacteerde renners heeft een contract voor maximaal twee jaar.

Terwijl er in het voetbal tv-geld, recettes en transfergeld binnenkomen, leeft het wielrennen bijna alleen van sponsors. Dat weinige geld gaat dan ook nog eens vooral naar de toppers. Het is eigen aan de wielersport Stijn Boeykens

Sporta contacteerde voor de enquête alle profrenners in België. 89 van de hen vulden de enquête in. Van die renners zijn er om en bij de 30 actief in de WorldTour, 40 in het ProContinentale circuit en een twintigtal bij een continentaal team. Sporta zorgde daarmee dus voor een min of meer evenredige verdeling van het bestand aan profrenners in België.

Van de 89 renners geeft de helft te kennen dat ze minder dan 4.000 euro bruto verdienen. Eén vijfde zou minder dan 2.000 euro per maand opstrijken. De verschillen in categorieën renners spelen daarbij natuurlijk een grote rol. Een kopman verdient soms het tienvoud van een knecht. De renners in de WorldTour krijgen ook beduidend meer op hun loonbriefje dan een renner in een procontinentale ploeg. De meeste renners - ongeveer 60 procent - uit dat circuit geven in de bevraging aan tussen de 1.000 en 2.000 euro bruto per maand te verdienen.

Sporta: “Het weinige geld gaat naar toppers”

“Er valt nu eenmaal niet zoveel geld te verdienen in de wielersport”, zegt Stijn Boeykens van Sporta. “Terwijl er in het voetbal tv-geld, recettes en transfergeld binnenkomen, leeft het wielrennen bijna alleen van sponsors. Dat weinige geld gaat dan ook nog eens vooral naar de toppers. Het is eigen aan de wielersport. Het wielrennen is bijna volledig afhankelijk van sponsoring. Bovendien zijn die sponsors meestal niet de grote multinationals. En ze sluiten doorgaans ook een contract af met een ploeg voor een beperkte tijd.”

